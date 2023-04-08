人氣泰星OffGun攻台　難忘粉絲「把名字刺青在手臂」

泰劇《愛情理論》的人氣男星Off、Gun睽違近4年之久再度造訪台灣，舉行「OffGun Fan Meeting in Taipei 2023」，入境時有大批影迷等待接機，Off表示看到有人手臂上刺青刺他們兩人的名字，讓他印象很深刻，已經合作7年的Off與Gun演過許多部作品，只吵過2次架，兩人回憶起第一次拍較親熱的戲時整整NG了30至40次，一方面是因為當時較青澀，一方面也是因為要喬鏡位角度，不像現在馬上就知道該擺什麼姿勢、該找哪邊的光線，駕輕就熟。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《愛情理論》人氣CP Off（左）、Gun合作7年只吵2次架。（圖／KKLIVE）媒體現場為兩人進行默契大考驗，要他們說出彼此最愛吃的東西，Off毫無懸念的馬上回答Gun愛吃麻辣鍋這類重口味的，而Gun則回答Off喜歡清淡的食物。聽到這裡現場的人皆不解兩個人要怎麼一起吃飯？但他們兩人卻說這不成問題，只要各點各的就好，如果對方喜歡再跟對方分食。而兩人也不約而同最喜歡《Not Me》這部作品，Gun就分享他們在裡面做了很多新的挑戰，像是他自己就為了劇情需求學騎重機，跟他私底下的個性很不一樣。▲《愛情理論》人氣CP Off（左）、Gun吃東西的口味恰好相反。（圖／KKLIVE）Off與Gun也分享這些年一起工作下來越來越熟悉彼此，默契也越來越好，只有初期的時候吵過2次架。第一次是因為出席某場活動，因為天氣太熱讓他們熱到脾氣有點上來，另外一次則是好笑的誤會，因為某次練舞時Off聽到一個聲響，以為是Gun放屁卻遭Gun否認，兩人因此鬧了小彆扭。因為工作的關係，Off與Gun兩人都來過台灣好幾次，Gun更於年初私下與朋友來玩，問起當時他都去哪些地方玩？他說他記得當時住的飯店裡面有一間很好吃的麻辣鍋，除此之外還在一間酒吧遇到粉絲，不過粉絲除了在拍照前先詢問，相當有禮貌，還請他跟他的朋友喝酒，讓他在台北留下很好的印象。《愛在空氣中》4帥比大小 Noeul熊抱BOSS「約定再來台」澎恰恰認欠債6000萬！嘆「10輩子都還不完」：穩死的《麻辣鮮師》范筱梵認離婚 曝「前夫荒唐對話」：很有趣《Running Man》宋智孝公司欠薪數月 被爆裁員離職潮