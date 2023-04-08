柯文哲今訪美21天　林富男：有助於拓展台灣外交空間

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林富男說，柯文哲一直認同「台灣人」就是住在這裡，認同這一塊土地的就是台灣人。所以柯文哲認為大家要「共容、共融、共榮」。他對外主張「兩岸和平、台灣自主」，對內力主「聯合政府、團結台灣」。
林富男認為，柯文哲所提的聯合政府團結台灣，就是要繁榮民生就是要讓人民過好一點生活，這也是柯文哲的中心思想也是民眾黨執政的第一要務。大家都期望柯文哲能夠建立一個有效、有能力、有財政紀律，不貪污、不擾民、不亂發錢的廉能政府、促進經濟發展和繁榮，多一點經濟少一點政治，強化國際競爭力。
林富男也強調，柯文哲這次訪美之行是非常重要的，因為台灣和美國是太平洋地區的重要戰略夥伴，他這次前往美國與行政高層、國會議員、智庫、大學、企業等各方面展開對話，可以深化雙方之間的合作關係，尤其是在安全和貿易自由化等方面，進一步提升台灣的國際地位。
林富男說，柯文哲作為台灣民眾黨主席即將參選2024總統，其參與國際事務也有助於拓展台灣的外交空間。我們知道，目前台灣在國際上的地位非常脆弱，必須不斷尋求外交支持，才能在國際上爭取更多的發展空間和認可。因此，柯文哲這次訪美之旅對於台灣來說，可以說是非常重要的。
林富男也表示，隨著中國崛起，美國的戰略重心也已逐漸轉向亞洲。台灣已是美國重要的戰略夥伴。美國的亞太政策已經明確地指出，要加強與盟友的關係，以保持地區的安全穩定。在這樣的背景下，我們希望進一步與美國加強合作，除了在安全防衛上，更需要加強經貿、科技、文化等各方面的交流合作。這也是柯文哲這次訪美的目的之一。
林富男也認為，中國崛起，區域政治、經濟、軍事格局也發生了變化。大家都正視這個事實，但是不會因此放棄我們的價值和利益，也不會讓自己成為任何一方的棋子。我們希望能夠保持自己的國際空間，藉此爭取最大的生存空間，維護台灣利益。
林富男也說，柯文哲曾認為，晶片是現代科技的核心，也是各個產業的關鍵元件。台灣在晶片產業上有相當的優勢和地位，全球晶片供應鏈斷裂對我們來說當然是一個挑戰。但是，這也是一個機會。大家可以透過這個變局，更進一步加強我們的晶片產業的發展，讓台灣成為晶片產業的重要中心，引領全球晶片產業的發展。
林富男也強調，台灣在全球晶片戰爭中的戰略意義。他認為，作為全球最大的半導體製造國，中國大陸近年來也積極發展自己的晶片產業，並且瞄準了台灣的專業技術和市場優勢。因此，台灣必須掌握自己的命運，發展自己的晶片產業，提高技術水平和競爭力，以保持在全球晶片市場上的領先地位。
林富男再強調，台灣民眾黨的核心價值和政策方向。他表示，台灣需要一個能夠建立廉潔有效政府、促進經濟發展和繁榮、強化國際競爭力的政黨，而台灣民眾黨正是這樣一個政黨。他呼籲台灣人民支持台灣民眾黨，共同建設一個更加美好的台灣。