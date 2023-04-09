JHBL／蔡佳熹0.14秒準絕殺　懷生國中爭第3冠

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懷生冠軍賽對手將是稍早在第一場準決賽擊敗台南永仁的衛冕軍北市民族，也是雙方隊史第一次在冠軍賽遭遇，永和則與永仁搶第三。
懷生最近一次晉冠軍賽是106學年，輸給永仁，82、103學年兩度封后，冠軍賽都是贏七賢，首度與民族爭后，JHBL冠軍史上嶄新組合，本季預賽第2場，懷生雖以39；74大比分輸給民族，但當時懷生係選擇不跟民族硬拚，練兵為主，才輸35分。
這場堪稱決賽4天來最精采、扣人心弦的一役，懷生從第二節13：26及17：30兩度落後13分，拉出14：3攻勢，上半場31：33小輸，第三節再從31：38起追，反以49：41及53：45兩度領先8分。
但永和回敬15：7，含洪惟妮6分、「一姊」鄭敬璇3分，抵銷稍早懷生張善筑籃下建功60：58領先，硬是60：60扳平，懷生叫停後，完整最後一波攻勢，成功拖到最後才由陳姿宸、蔡佳熹絕妙組合，驚濤駭浪中，2分戲劇性帶走勝利，再闖冠軍賽。
教練何素青說：「最後一擊前我叫停，只告訴她們，拖到最後6秒再進攻，無論誰有機會，就果斷出手，不留秒數給永和，且我有優質主控陳姿 宸，她肯定可以處理得很好。」
何素青說，陳姿宸果然沒讓人失望，使命必達，最讓人驚艷的卻是蔡佳熹，這個球齡才兩年不到的國二生，如同沒有心臟，很少怯場，且認真肯拚，致勝一投空心破網，超級完美的100分。
這當然是蔡佳熹生涯第一次「準絕殺」，與「一姊」陳姿宸才搭一年，但默契無礙，尤其陳姿宸右運移動時，眼睛餘光瞄到蔡佳熹是空檔，第一時間給球、第一時間出手，近乎壓哨命中，決賽4天最經典一投， 毫不為過。
懷生5名先發撐滿全場，替補球員1秒都沒上，蔡佳熹攻下21分、7籃板、2助攻，繼預賽對台中漢口拿21分後，本季二度單場拿21分，主控陳姿宸15分、12籃板「雙十」外帶6助攻，含最後絕妙一傳助蔡佳熹半絕殺，兩人都堪稱單場MVP。