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日本失聯黑鷹直升機消失前對話曝　「空白」2分鐘成關鍵

▲日本陸上自衛隊一架載著高階將領等10人的UH-60JA黑鷹直升機日前失聯，自衛隊持續進行海空聯合搜救。（圖／翻攝自NHK）
▲日本陸上自衛隊一架載著高階將領等10人的UH-60JA黑鷹直升機日前失聯，自衛隊持續進行海空聯合搜救。（圖／翻攝自NHK）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機於6日在沖繩縣宮古島附近失聯，機上10人至今下落不明。目前搜索仍在進行中，8日晚間在伊良部島北側海面發現疑似屍體的物體漂浮，直升機起飛至失聯間10分鐘與管制台的通話紀錄也曝光。

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根據《NHK》報導，這架載有10人的黑鷹直升機失聯後，包括師團長中將坂本雄一，以及4名校級軍官在內，機上10人目前仍下落不明。

據陸上自衛隊說法，這架直升機在當地時間6日下午3時46分從宮古島基地起飛，駕駛在起飛前透過無線電與宮古島機場管制台確認「準備起飛」，並詢問「現在可以起飛了嗎」，回報「起飛了」之後也像管制台表示「將沿著海岸線飛行」。

根據陸上自衛隊公布的雷達航跡圖，直升機在從位於宮古島中央的基地起飛後，先朝著正北方前進，抵達海面上方之後，路線變改為西北方向，沿著海岸線飛行。

接著直升機在即將飛離宮古島管制圈時，向管制台表示「即將飛離管制圈」，管制台人員也回覆「請改變通訊頻率」。

下午3時54分時，管制官向直升機表示「進入下地島的管制圈後，請用下地島的通訊頻率進行聯絡」，直升機對此回應的「收到」卻成為與管制台回應的最後一句話。

兩分鐘後，直升機的路線改為朝政南方向飛行後，接著就從雷達圖上消失。

陸上自衛隊表示，失聯的直升機當時正在進行目視飛行，以便確認宮古島周邊地形，而當時的天氣狀況對於飛行上並沒有太大問題。

該直昇機是在1999年2月製造，飛行時間達2600小時，除了固定在飛行50小時後進行的引擎、零件檢查外，上月20日至28日也針對有無漏油等問題進行「特別檢查」，檢查之後的試飛也無任何異常狀況。

由於當時直升機與管制台人員的通訊內容並未有任何異狀，在通訊過後的兩分鐘內發生了什麼事情，成為日本防衛省調查重點。

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