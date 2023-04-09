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NBA／獨行俠主力「輪休」提前放棄賽季　聯盟將進行調查

▲獨行俠球星Luka Doncic，在隊上公牛的比賽只打首節就退場休息。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠球星Luka Doncic，在隊上公牛的比賽只打首節就退場休息。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

昨天達拉斯獨行俠讓陣中多名球員輪休，以此保留自己球隊的首輪選秀權，等同提前放棄這個賽季。對此，聯盟也將介入調查，審查有關這支球隊在該場比賽的陣容換人決定和比賽期間行為，以及這些行為背後的動機。

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在雷霆前一場贏球之後，獨行俠要取得附加賽或季後賽的機會渺茫，最終在賽前他們宣布Kyrie Irving、Tim Hardaway Jr.、Christian Wood 、Josh Green和Maxi Kleber等球員將缺席對上芝加哥公牛的比賽。

獨行俠總教練Jason Kidd賽前受訪時透露「賽前計畫有變」，直言這個決定是老闆Mark Cuban和籃球運營總裁Nick Harrison做的，自己並沒有參與這個決策過程。

獨行俠最終在客場以112:115不敵公牛，Luka Doncic因為主場活動僅上場15分鐘，球隊最終正式無緣季後賽和附加賽，但同時他們觸發已被交易的選秀權保護條款，並保留今年首輪籤。對此聯盟會介入調查。

「在這份工作中，有時很難做出決定，你必須做出艱難的選擇。我們正在努力打造一支冠軍球隊，有時你必須退後一步。」Kidd此役賽後時表示，「我理解這個決定，可能暫時倒退了一步，但希望它之後能推動球隊前進。」

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