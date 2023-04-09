經濟熄火！中國怕失業率高引動亂　廣東要30萬青年下鄉

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這份方案凸顯出，中國經濟問題下行、失業率嚴峻的狀況仍持續，其中尤以青年失業率最為嚴峻。知名中國問題評論人士文昭分析，廣東是中國經濟最活躍的省份之一，有廣州、深圳兩大城市，又有一系列高速成長的城市，如佛山、東莞等，廣東應是創造最多工作機會的省份，現在組織30萬青年下鄉，說明了「廣東都出事了、有麻煩了。」
文昭認為，這份動員計畫真正的目的，是將青年臨時安置到農村，錯開城市失業高峰，不讓城市出現搶工作這麼難看的場面。把失業者分散安置後，就不會出現失業青年一呼百應上街，又鬧出一個「黑紙革命」。
文昭認為，所謂組織30萬青年下鄉，其實就是面子工程，因為中國失業率叫做城鎮調查失業率，把青年轉移到農村，就脫離城市失業人口的調查統計。
根據《美國之音》報導，「上山下鄉」運動始於上世紀50年代、發展於60年代中期、終於70年代末，當時在中共號召和組織下，上千萬城市知識青年被送去「支援」農村和邊疆，遠赴他鄉無歸期、中斷學業無教育的「上山下鄉」運動成為那一代人的夢魘。
報導指出，在毛澤東時代的「上山下鄉」，中共的理論是為縮小「三大差別」，但實際上除了為了解決文革帶來的嚴重經濟問題外，更重要的是將「革命熱情未減、思想依舊活躍」的知識青年趕出城市以鞏固政權。
根據中國統計局資料，去年16至24歲城鎮青年失業率達到19.9%，今年前二月微降至18.1%。但實際失業黑數恐怕更高。
據中共教育部、人社部公布數據，2022年大學生畢業人數為1076萬，但真正就業人數僅為254萬，2023屆全國普通高校畢業生規模預計達1158萬，比2022年增加82萬，再創歷史新高，就業問題將更加嚴峻。