醋海生波！不爽前女友被追求 新北男持刀當街狂砍情敵
本月6日，新北市一名20歲陳姓男子，得知前女友被康姓男子追求愛慕，甚至邀約出遊，陳男因此心生不滿，遂約康男外出談判，過程中，陳男掏出預藏的刀械，朝康男身上猛刺，導致其腰部與腿部多處受傷，陳男犯案逃離現場，警方獲報後隨即展開追查，經調閱監視器掌握其行蹤，7日晚間，於新北市永和地區循線將其逮捕。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，陳男於去年間遭新北地院發布通緝，他與女友分手後舊情難忘，不斷想要復合，但卻發現康男也在追求前女友，因此心生醋意，於6日晚間10時許，約康男在中和談判。而過程中雙方發生口角，陳男遂掏出預藏刀械，當街朝陳男猛刺。
轄區警方獲報後趕抵，陳男已逃離現場，緊急將康男送醫救治，所幸無生命危險，警方隨即展開調查，透過監視器發現，陳男犯案後，先是前往友人位於中和的住處，之後再變裝搭乘計程車逃往淡水，又前往往新莊、板橋等地區。7日晚間，警方掌握陳男現身在永和區中和路一帶，立即循線前往圍捕，陳男也在逃亡20多小時之後落網，訊後被依傷害罪嫌移送法辦。
※【NOWnews 今日新聞
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