今晨僅12.1度！「颱風生成」機率提高 最新路徑、影響曝
今（9）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，台灣本島平地最低溫出現在基隆市安樂區，僅攝氏12.1度，中央氣象局表示，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；天候部分，今明（4/10）兩日台灣各地及外島地區大多為多雲到晴；氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，本週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率略調高至30%，請民眾多多留意。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日大陸高壓將出海，各地晴朗穩定、氣溫回升，北部舒適南部微熱，但各地早晚仍較涼冷。各地區平地氣溫分佈則是北部攝氏12至26度，中部攝氏16至30度，南部攝氏18至32度，東部攝氏14至29度，日夜溫差較大。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至週五（4/10至4/14）台灣受到高壓環流影響，各地保持晴朗穩定，氣溫也逐日回升；其中週二（4/11）至週五，白天「暖如夏」，包括北台灣白天高溫升至攝氏30度左右、南部則升至攝氏35度左右，各地早晚仍微涼，週五晚上至週六（4/15）清晨則有鋒面快速掠過，中部以北有局部陣雨，週六白天起天氣迅速好轉。
此外，吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，本週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率略調高至30%。路徑上大多顯示無侵台疑慮，預計會通過菲律賓後進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。