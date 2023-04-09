主動約柯文哲吃涼麵　徐巧芯：幫朱立倫開前鋒爭取支持

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巧合的是，徐巧芯昨則在臉書上傳一張，4月5日柯文哲訪美前夕，他與柯文哲一同在信義區知名涼麵店用餐照片。徐巧芯貼文說，「任何選擇都是自由的，我都尊重」、「但請一定要開心、要快樂」，謝謝好久不見的柯市長給他鼓勵，「我會一直很樂觀，也一直很拚命」。
兩人聊了什麼？徐巧芯今受訪時表示，就是柯文哲最常講的，心存善念、盡力而為，柯也寫了一張卡片送他，主要就是鼓勵他參與初選時，雖兩人不同政黨，過去柯是北市長、他是北市議員，其過政表現柯認為他相對認真，所以也願意給予鼓勵，因此兩人一邊吃涼麵、邊談市政。
至於是誰邀約？徐巧芯說，柯文哲很忙還要去美國，當然是他去邀約，而柯也很爽快就同意。針對柯文哲是否透露，要在他與費鴻泰間表態挺誰？徐則表示，柯未特別透露，柯費兩人比較沒那麼熟悉，柯市長任內也看到她作為議員表現，相信柯應會認可其進國會，並提出很多福國利民政策。
此外，費鴻泰先是與郝龍斌同台，徐巧芯隨後就發文與柯文哲見面，引發外界聯想。徐巧芯也說，兩人都是前市長很巧，都對台北市有相當貢獻，尤其柯文哲是朱立倫盼爭取對象的非綠聯盟。徐強調，她是幫朱立倫開前鋒，用其過往問政成績，爭取柯文哲支持。