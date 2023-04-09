支持吳欣岱選港湖立委　徐國勇不評論高嘉瑜

主動約柯文哲吃涼麵　徐巧芯：幫朱立倫開前鋒爭取支持

▲徐巧芯上傳與柯文哲吃涼麵合照，並吐露心聲「任何選擇都是自由的，我都尊重」、「但請一定要開心、要快樂」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲徐巧芯上傳與柯文哲吃涼麵合照，並吐露心聲「任何選擇都是自由的，我都尊重」、「但請一定要開心、要快樂」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者翁子竣／台北報導

國民黨第7選區立委（信義、南松山）初選內鬨，台北市議員徐巧芯與國民黨立委費鴻泰衝突不斷。前台北市長郝龍斌昨陪同費鴻泰掃街，徐巧芯則於同日在臉書發文，上傳他與前台北市長、民眾黨主席柯文哲一起吃涼麵的合照引發聯想。對此，徐巧芯今（9）日受訪說明，是他主動邀約柯見面敘舊吃飯，並稱此舉也替國民黨主席朱立倫開前鋒，用過往問政成績爭取非綠聯盟支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「芯費大戰」愈演愈烈，郝龍斌昨陪同費鴻泰掃街拜票時，被問陪同是否代表力挺費鴻泰？郝回應，他在擔任台北市長時，費在市政上給予很多協助，盼費繼續在立法院展現戰力，而徐巧芯則是國民黨後起之秀及黨內戰將，2人都很優秀，他直言，仍必須做出很痛苦的選擇，因此選擇支持費鴻泰。

巧合的是，徐巧芯昨則在臉書上傳一張，4月5日柯文哲訪美前夕，他與柯文哲一同在信義區知名涼麵店用餐照片。徐巧芯貼文說，「任何選擇都是自由的，我都尊重」、「但請一定要開心、要快樂」，謝謝好久不見的柯市長給他鼓勵，「我會一直很樂觀，也一直很拚命」。

兩人聊了什麼？徐巧芯今受訪時表示，就是柯文哲最常講的，心存善念、盡力而為，柯也寫了一張卡片送他，主要就是鼓勵他參與初選時，雖兩人不同政黨，過去柯是北市長、他是北市議員，其過政表現柯認為他相對認真，所以也願意給予鼓勵，因此兩人一邊吃涼麵、邊談市政。

至於是誰邀約？徐巧芯說，柯文哲很忙還要去美國，當然是他去邀約，而柯也很爽快就同意。針對柯文哲是否透露，要在他與費鴻泰間表態挺誰？徐則表示，柯未特別透露，柯費兩人比較沒那麼熟悉，柯市長任內也看到她作為議員表現，相信柯應會認可其進國會，並提出很多福國利民政策。

此外，費鴻泰先是與郝龍斌同台，徐巧芯隨後就發文與柯文哲見面，引發外界聯想。徐巧芯也說，兩人都是前市長很巧，都對台北市有相當貢獻，尤其柯文哲是朱立倫盼爭取對象的非綠聯盟。徐強調，她是幫朱立倫開前鋒，用其過往問政成績，爭取柯文哲支持。

蔣萬安出手盼止「芯費大戰」　徐巧芯：他鼓勵年輕人參政

不再回應「芯費大戰」　費鴻泰合掌：不要內鬥、阿彌陀佛

力邀費鴻泰辯論「不挑時間、地點」　徐巧芯：我隨時應戰

再嗆費鴻泰偽君子　徐巧芯：4年前找我當側翼攻擊王鴻薇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀