梅雨何時開始下？氣象專家點出「解渴時間」：南部靠它了
近期南部缺水的議題備受關注，中央氣象局預報中心副主任陳怡良指出，中南部地區嚴重的旱象恐怕得等到5月梅雨季之後才有望緩解；對此氣象專家賈新興則點出，透過目前觀測的情況，發現5/20前，台灣周遭的環境都較為穩定，不利降雨，推測要到5/26後才會轉為有利降雨的環境。請民眾仍要維持節約用水的觀念。
記者張志浩/綜合報導
賈新興過去曾提及，冬天後台灣的風向大多都處在偏東北風的環境，西南部長期處於背風面，降雨不夠也讓缺水問題被放大，而在觀察近期「美國系集氣候預報資料預測指標」後，發現象徵「容易下雨」的紫色和紅色線條在5/20前幾乎都處在低點，要一直到5/26才轉為有利降雨的環境，屆時梅雨可能就會出現。
此外，針對南部少雨的情況，賈新興也統計1947年以來台灣平地13個測站的數據，他發現2023年3月平均只降下30.65毫米的雨量，創下史上第2少雨的3月，僅次於1948年的25.28毫米，而今年2至3月累積降雨，也是史上第二少僅有84.05毫米，僅次於1955年的59毫米。
中央氣象局長期預報課則提及，4月預估雨量仍是北多南少，北部約90至176.9豪米、中部約47.7至153.4毫米、南部約25.8至67.8毫米、東部約52.0至85.8豪米，4月到6月「雨量偏少到正常」，不過5至6月已逐漸進入梅雨期，預報變動性還是很大。總結來說，4月仍屬於春天，天氣系統變化快，5月和6月是梅雨季，容易有鋒面系統在台灣附近徘徊，鋒面影響期間易伴隨有雷雨或強風，並有局部大雨或豪雨發生的機會。