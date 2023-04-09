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低調處理「芯費大戰」　費鴻泰：勝利後整合比什麼都重要

▲費鴻泰今受訪強調，相信自己一定會贏得立委初選勝利，勝利後的整合比什麼事都重要，而唯有團結才有機會贏下2024選舉。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.09）
▲費鴻泰今受訪強調，相信自己一定會贏得立委初選勝利，勝利後的整合比什麼事都重要，而唯有團結才有機會贏下2024選舉。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.09）

記者翁子竣／台北報導

國民黨第7選區立委（信義、南松山）初選「芯費大戰」不斷延燒，國民黨立委費鴻泰今（9）日受訪時，對於徐巧芯貼出與民眾黨主席柯文哲合照，費態度低調僅回「尊重沒意見」，並強調相信自己一定會獲勝，而勝利後的整合也很重要，團結才有機會贏下2024選舉。

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費鴻泰今上午在國民黨立委鄭麗文陪同下，一同前往永春市場拜票。出發前費鴻泰受訪指出，鄭麗文是立法院最有戰鬥力的女立委，也是他的好朋友，兩人合作非常愉快也很有默契。費提到，當時在立法院為對抗民進黨哄抬高端股價，幫忙護航高端，他跟鄭聯手出擊多次，當時社會上很缺新冠肺炎疫苗，但政府為護航高端就是不肯買BNT、莫德納。

費鴻泰表示，鄭麗文每天走到總統府前為民請願無數次，最後總算讓沒良知的蔡政府面對買進口疫苗，「我跟鄭麗文有革命情感」，之前鄭也當過行政院發言人，他的戰力無法形容INFINITY（無窮），今天能請對方來掃街，是他莫大榮耀。

不過，針對徐巧芯昨在臉書貼出與柯文哲合照，是否有搶票意味？費鴻泰僅回應，他對競爭對手做任何事情、講任何的話，「只有兩個字尊重，沒有意見」。媒體追問，柯送徐心存善念四字受用嗎？費再重申，對他講任何話、做任何事，「我通通都尊重，沒有意見。」

另外，前台北市長郝龍斌昨表態挺費鴻泰，但稱是很痛苦的選擇。一旁的鄭麗文則幫忙回答，大家是因看到費鴻泰初選選成這樣，心理面感到很痛苦，不願意讓大家看到國民黨不團結一面，相信所有人都希望這場初選能趕快順利結束。

鄭麗文強調，今天來榮幸的是他，而不是費鴻泰，費真的太客氣，這4年在立法院跟費委員並肩作戰，也是他莫大榮幸，並從費身上學到許多，因此費一通電話，他馬上就來。

費鴻泰直言，他相信他會獲勝，勝利以後的整合比什麼事都重要，且國民黨要贏得2024總統、立法院過半，只有兩個字就是「團結」，團結會有機會，不團結一定沒機會。至於是否要展開辯論？費則說，他問過黨內很多從政同志與黨中央夥伴，「他們建議不要辯論」，所以他尊重也接受意見，此刻只有團結。

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