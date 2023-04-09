升息尾聲！安聯人壽淨值比將回安全水位　新保費衝前5大

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不僅如此，安聯人壽今年前2月投資型保單的新契約保費市占超過20%，市場排名第2，總保費收入更超過新台幣82.48億元，市占率8.5%，較去年增加2.9個百分點，市場排名第5、亦穩坐外資壽險公司「投資型保險商品」總保費累計第1名，維持台灣投資型保單領導品牌的地位。不過，由於今年保險市場仍相當具有挑戰性，安聯人壽總經理林順才表示，今年全年新契約保費仍以站穩壽險業第5名為目標。
林順才表示，美國聯準會去年暴力式升息，股債雙跌，對投資型商品銷售衝擊不小，去年整體壽險業在銀行通路衰退最大，以安聯人壽內部統計，去年銀行通路銷售占比約55%，到今年2月已跌破4成，銀行理專轉而銷售較多非保險商品像定存、債券等，單看投資型保單，銀行銷售年減高達9成之多，這對銀行通路占比大的壽險公司，影響就會非常大，而且在升息循環下長期，也不一定能回升到5成以上，還要再觀察。
不僅如此，今年投資型保單挑戰還有來自法規面，從今年7月1日投資型保單新規定將上路，包括類全委投資型保單未來連結高收益債、新興市債基金設有投資比例上限；部分投資型保單則不得連結高收益債、新興市債基金，林順才說，這對投資型保單影響很大，將限縮客戶選擇，還有KYC（認識客戶），業務員不能引導客戶，客戶做完的KYC結果會鎖1年，代表客戶做KYC必須非常慎重，若客戶勾選保守型，基金選擇會變很少。
不過，林順才說，安聯人壽近年整體表現主要歸功於產品、通路、及顧客服務等3個核心策略運用得宜，業績表現才能突破重圍展現韌性，創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。
為填補銀保通路的缺口，安聯人壽也將持續強化業務員通路，統計到去年12月底止，業務部隊仍保持在5100人以上，來自業務系統的新契約保費市占率在7年內更有3倍的增幅。另根據安聯規劃，目標挑戰2050年業務部隊可擴大至1萬人。
至於金管會點名第一金人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽、安聯人壽等去年底淨值比低於法定3%門檻。對此，林順才解釋，主要是配合母集團今年實施IFRS 17，因此，資產全放在OCI（其他綜合損益），並採公允價值計算，導致淨值波動，過去淨值比最高曾到20%，但大幅升息，導致淨值比去年底降至2%左右。
林順才說，安聯人壽內部試算，當負債及資產都採公允價值計算，淨值比可達40%以上；若負債不變，將資產全部放在AC（按攤銷後成本衡量的金融資產)，淨值比也能回升至20%。不過，他強調，隨著市場預估利率已到頂、近尾聲，安聯人壽淨值比已回到4%以上，預估年中可以回到安全水位，當然，如果利率又出現大幅拉升，必要時也不排除做資產重分配。