徐乃麟兒子「跳級耶魯大學博士班」畢業了 父子合照激帥
徐乃麟（乃哥）和老婆汪家璉育有3子1女，長子徐新洋繼承老爸衣缽踏入演藝圈，小兒子徐廷墉2017年從芝加哥大學理化系畢業後，年僅20歲在教授推薦下跳級耶魯大學有機化學博士班，昨（8日）徐新洋在IG發文恭喜弟弟順利取得博士學位，並分享父子3人在美國穿西裝的合照，質感媲美時尚雜誌封面。
記者楊穎軒／綜合報導
徐新洋感性地對弟弟說：「這是一個非常值得慶祝的時刻，全家人的驕傲！不僅是我們的親戚、朋友和同事，就連路上的陌生人都向我們道賀，大家都想知道你的祕訣，老爸只有高中學歷，你怎麼這麼傑出！真的是社區的英雄！」意外曝光乃哥的學歷，冷不防虧了爸爸一下，令人莞爾。
此外，徐新洋表示，因為疫情關係，兄弟兩人已經2年多沒見，弟弟一人在美國奮鬥，讓他心疼又驕傲，「我們都知道你有多辛苦，你的毅力、決心和努力不懈終於換來了如此耀眼、如此得來不易的成就！」幽默地說老弟是徐家最優秀的學者，以後要向他請教火箭噴射的知識原理，「太帥了！」
徐新洋附上和乃哥、徐廷墉穿正裝在清水模背景合影的照片，25歲徐廷墉遺傳父親好基因，外型帥氣，藝人及網友留言：「弟弟長得超帥欸！厲害的基因」、「一家人都太帥了吧」、「高顏值的一家人」、「弟弟長得好像乃哥」、「恭喜弟弟，真的不簡單」、「父子三人確定不會太帥嗎」、「厲害...弟弟可以來挑戰Tempo王啦」！
有網友笑問徐新洋「還特別提到乃哥的學歷是什麼意思啦」，他打趣地回覆「感謝父親資助學費」，還有人虧乃哥：「乃哥睡著了」、「乃哥確定那張ok嗎？」