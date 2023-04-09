賈靜雯《浪姐4》魔鬼特訓暴瘦！體脂率曝光 王淨：太扯
48歲的金馬影后賈靜雯，和台灣女星Ella（陳嘉樺）、A-Lin（黃麗玲）一起到中國參加《乘風破浪的姐姐》第四季，以演員身分挑戰偶像歌手的選秀比賽，節目尚未播出，就開始經歷初次評比和魔鬼訓練，她今（9）日自曝體重、體脂率驟降後的真實數字，自豪要保持下去，讓網友相當吃驚。
記者江芷稜/綜合報導
年紀輕輕時就出道，賈靜雯外貌凍齡，即使生了3個小孩，依舊保養得很好，靠著運動和清淡飲食，維持纖細勻稱的身材，和女兒梧桐妹同框就像姊妹一樣，雖然體重不高，但體脂率約在20%左右，不過自從到對岸錄製綜藝節目《浪姐4》，歷經2週魔鬼訓練後，她目前曝光真實的「身體密碼」，體脂率僅16%，體重剩44.95公斤。
賈靜雯發文分享身體的變化，「這兩週的魔鬼訓練，立刻出現了驚人的數字，我要保住現在的數字不要再往下變化。」超低體脂率讓網友很驚訝，王淨留言「體脂！！！太扯！！！」，孫芸芸也誇「太厲害」，粉絲笑說「你不怕被風吹走嗎？」、「浪姐是減肥營嗎？」、「不要再瘦了」，賈靜雯則強調，變瘦的前提是「身體要健康，心情要快樂，吃好睡好才是最大的福氣啦。」
當年演出《倚天屠龍記》的趙敏走紅，賈靜雯這次參賽引起注目，從陸媒曝光的側拍照來看，她的高顏值和纖細身材，就像30歲出頭的姐姐，皮膚也很白皙，讓人不敢相信她已經48歲，不過根據網友透露的首次錄製分數，賈靜雯暫時居於20位姐姐的末位，粉絲都很期待她經過魔鬼訓練後的成長，相信會令人眼睛為之一亮。