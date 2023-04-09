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北京軟硬兼施　軍演同時官媒呼籲兩岸交流正常化

▲北京軟硬兼施　軍演同時官媒呼籲兩岸交流正常化。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京軟硬兼施　軍演同時官媒呼籲兩岸交流正常化。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北9日電） ，文中以前總統馬英九赴陸祭祖及工商團體赴陸交流為例，但未提陸方對自由行及陸生的限制。

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人民日報今天在6版刊出「早日實現兩岸交流往來正常化」一文，稱「早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，是兩岸同胞的共同期望」。

文章並稱大陸方面在疫情防控進入新階段的形勢下，積極推動恢復、擴大兩岸交流合作，包括：推動小三通全面復航；邀請台灣主要工商團體參訪、洽談合作；促請台灣方面恢復兩岸直航航點等。

文章批評「民進黨當局」蓄意阻撓兩岸交流往來，並呼籲其展現更多誠意，盡快取消種種不合理的限制，早日實現兩岸交流往來正常化。

不過，就在昨天，人民日報3版刊出立場強硬的「中國政府有強大能力挫敗任何形式的『台獨』分裂行徑」一文，針對總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美會面一事大加批評。

文章稱，蔡總統過境美國行程本質上是「倚美謀獨」，是「伺機在國際上兜售台獨主張，並謀求美國反華勢力的支持」。

文章強調，台獨勢力分裂活動和外部勢力打「台灣牌」的嚴重挑釁來一次，中方必定堅決鬥爭一次，絕不允許中國主權和領土完整受到踐踏和破壞；「中國政府有強大能力塑造推進國家統一的戰略態勢與環境，有強大能力挫敗任何形式的台獨分裂行徑」。

中共持續打出和戰兩手策略，在「蔡麥會」之後，中共解放軍東部戰區昨天發布消息，8日至10日「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

國防部統計，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機71架次（其中逾越海峽中線及侵擾西南防空識別區共45架次）；另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120409

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