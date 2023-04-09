沒油快去加！中油明起汽、柴油各調漲0.6元、0.1元
本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及1.9元，台灣中油公司宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.8元。
記者顏真真／台北報導
台灣中油說明，本週受石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布5月起大幅減產原油影響，帶動國際油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲7.55美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.062元，國內油價依公式計算漲幅為7.98%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及2元。為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1元及1.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元，汽、柴油各共吸收1.3元及1.9元，因此，台灣中油國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.6元及0.1元。
台灣中油強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.3元及1.9元均由台灣中油吸收，累計112年至3月底止，台灣中油共吸收約25.94億元。