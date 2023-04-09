台中5綠委全員推薦黃守達　「師父」黃國書獨缺席

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34歲的台中市議員黃守達是太陽花學運幹部，台大法研所畢業後先擔任台中市議員吳思瑤助理、民進黨青年部主任，之後回台中蹲點、擔任立委黃國書服務處執行長，5年前當選台中市議員、去年連任。今（9）日他舉辦「台中立委團結挺守達」記者會，民進黨5位立委通通出席，黃國書的手牌卻是由立法院副院長蔡其昌幫他拿。
蔡其昌表示，黃國書面臨人生重大課題，初選過程不會出席候選人相關活動，但兩人有深厚的感情，既是黃守達的師父，也是一路拉拔、相互扶持最好的同志，因此透過電話請他代傳達對黃守達的支持。
蔡其昌和張廖萬堅都是野百合世代，蔡其昌說，太陽花世代無論是當時的林飛帆、現在的賴品妤及他認識多年的黃守達，都是對土地有理念、有堅持、有熱愛的年輕人，黃守達持續在地方低調耕耘，一直謙卑傾聽不會搶風頭。張廖萬堅也表示，樂見新生代接棒進入國會，黃守達非常關心重大社會議題，若進入國會一定會是優質立委評鑑上榜的常客。
立委何欣純希望未來的台灣社會，可以帶來不同世代的觀點，民進黨很樂意栽培年輕世代，因此挺黃守達、挺年輕人、挺台灣的未來。林靜儀和黃守達曾在中央黨部共事，她表示現在盛行的網紅政治來的快去的也快，黃守達卻願意深耕基層，從最根本的地方學起，相當難能可貴。
台中市綠營立委以新潮流居多，屬正國會的莊競程因此受注目，他表示黃守達是自己的台大學弟，在基層的努力大家有目共睹。民進黨初選是相當公平的機制，參選同志若有任何需要，不管任何形式大家都會給予鼓勵，為的就是團結一致保住中西東南區關鍵一席。
蔡其昌、何欣純等人也說，現在是君子之爭，大家兄弟爬山各自努力，台中的民進黨立委感情很好，沒有派系競爭的問題， 3人都很優秀、交情也很好，但每個人選舉策略不同，黨內初選活動只要候選人邀請，立委們都樂意站台，初選結果出爐後，也會力挺唯一的候選人。
屬正國會的江肇國表示，自己和5位立委一樣，願意向可敬的對手獻上祝福，目前3人各自努力，自己認為選民是最大靠山，會用最大努力爭取選民支持、守住這一席。何昆霖則表示，他和另2位競爭對手都是好朋友，希望「優秀的黨內市議員繼續留在地方服務，中央這一席立委就讓昆霖來打拚」。