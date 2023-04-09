周曉涵衰捲陳天仁婚變！被起底放閃周孝安 40字吐心聲
周孝安和五洲製藥高層千金、有「象迷娘」之稱的陳天仁結婚2年，昨（8）日雙雙承認離婚，周孝安還被起底3月14日白色情人節，和周曉涵一起放閃，不過2人只是為八點檔《加油喜事》宣傳，對於衰捲周孝安、陳天仁婚變風波，周曉涵發文「莫名其妙」，似乎意有所指。
記者羅凌筠/綜合報導
周曉涵今（9）日在IG曬自拍，搭配文字：「面對不在預期內的事，能選擇既來之則安之，至於面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧。」看似對中箭一事無奈感嘆，事實上，陳天仁對於與周孝安離婚，對外是說：「和平離婚，好聚好散。」
周孝安白色情人節與周曉涵同步放閃，一起曬劇照造勢，引起外界過多揣測，其實當時要和周曉涵合作，周孝安已經對太太打好預防針，那時候被問到如果在社群網站放甜蜜劇照宣傳，太太陳天仁會不會介意？周孝安說：「家庭不會受影響，因為太太跟曉涵是好朋友。」
而接戲當下還是人夫身分，周孝安也有跟周曉涵打過招呼，「我主動跟曉涵聯絡，聽說我們又被湊對，我的立場是現在有自己家庭，勢必不會有那麼多曖昧宣傳點，沒有空間操作感情火花，我比較擔心曉涵的部分，我演這個角色對她不會加分。」