澎恰恰騎機車送貨！自責欠債5千萬 害兒子變「負二代」
綜藝大哥澎恰恰原本揹債2.4億元台幣，靠著百億金主林秉文幫忙，還到僅剩1,500萬元，但錢莊利息不斷增加，債務像滾雪球般暴增到5、6,000萬元，他近日宣布自行創業開始賣泡菜，獲得不少粉絲支持下訂單，他跟兒子皮皮騎著機車到處送貨，感謝兒子變成「負二代」仍不離不棄，父子情相當感人。
記者江芷稜/綜合報導
澎恰恰爆發債務後，兒子皮皮一路相陪，更幫他開拓直播帶貨、轉型當YouTuber的人生，拍攝模仿《魷魚遊戲》、《華燈初上》的短片，獲得年輕觀眾關注，走出自己新的一條路。他否認住豪宅、開名車的傳聞，坦承名下沒有資產，房子、車子都已經變賣抵債，改搭捷運通勤，展開泡菜事業後，父子倆還騎機車去送貨。
他感慨地說，「很謝謝我這個兒子總是一直挺著我，人家其他藝人的孩子是富二代，他卻是負二代。但他卻都沒有任何怨言，就是笑笑的說要陪我把債務還掉，一起研究泡菜、一起開發泡菜，然後一起送貨泡菜，最近我們這對泡菜父子的感情很像更好了。」
儘管債務纏身，澎恰恰仍不忘教育兒子，要對自己的人生負責，他表示花了半年時間研發泡菜，希望能藉此翻身，在明年底還清債務，「希望有一天我能跟他證明他的爸爸雖然走錯路過，但他是真正願意為自己負責任的男人，做一個有榜樣的父親」，獲得粉絲鼓勵打氣，希望他的第二人生有個好的開始。