蔡英文安全簡報挨轟無軍方　府：非專業言論適可而止

中共近日展開環台軍演，為此總統蔡英文昨日於總統府聽取安全簡報，而國安會前副秘書長楊永明卻以蔡英文聽取安全簡報的照片，批評沒有軍方人士也不尊重專業。對此總統府表示，相較於楊任職當年，現今國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報，籲這類不確實、非專業，可能淪為對方操作與混誤認知的言論，應該適可而止。
記者陳威叡／台北報導
蔡英文昨日於臉書貼出一張照片，關注中共軍演情況，對此楊永明砲轟該照片顯示蔡英文作秀心態大於尊重專業，只能說根本是擺拍，做做樣子，安全簡報沒有軍方人士，更顯示蔡英文如何信任心腹，卻不信任專業。
對此總統府發言人林聿禪表示，相較於前副秘書長任職的當年，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。可以理解前副秘任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言。
林聿禪強調，在中國持續在台海及區域周邊進行各項演習，破壞區域穩定的同時，國安單位與國軍正全天候堅守崗位、守護國家安全之際，也請國人給予最大的支持與鼓勵，這類不確實、非專業，可能淪為對方操作、混誤認知的言論，應該適可而止。