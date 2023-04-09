藍寶石大歌廳王彩樺、邵大倫首搭檔主持　母親節登場

高雄流行音樂中心（高流）將於5 月13、14日母親節檔期舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，復刻演出重現長輩們當年的青春記憶。今（2023）年演出卡司延續去年首演華麗陣容，分別由綜藝天后白冰冰、歌后葉璦菱帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容和西卿、黃妃、澎澎等巨星演出，去年曾參與演出B咖天后王彩樺及邵大倫，則將擔任今年演出主持人。
記者鄭婷襄／高雄報導
高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳的演出標榜的就是眾星雲集，每位登台藝人都能歌善舞，各有獨門十八般武藝，能夠勝任整場演出的主持人，除了要能承接不同藝人的演出，還要身兼最稱職的紅花綠葉，能演能唱與現場反應功力自然也不在話下，去年張秀卿與邵大倫搭檔獲好評，今年則由王彩樺與邵大倫主持，很期待會與多位大牌藝人激盪出精彩的秀場火花。
當年曾登上高雄藍寶石秀場舞台，也曾與主持界天王豬哥亮同台演出的王彩樺，連續兩年獲邀到高雄參與復刻版的藍寶石大歌廳演出，今年更是肩負兩場演唱會的主持重責大任，從當年的開場小秀躍昇為主持人，可說是見證與延續藍寶石昔日風華的最佳代言人。
王彩樺表示，自己是從唱歌廳秀起家，在那個時代留下很多難忘的回憶，也在那個年代奠定了演出的養份，跟長輩學習專業的歌唱舞蹈、表演來精進自己。這次再度跟多位秀場前輩合作，讓人印象深刻的就是冰冰姐的和服秀，在當時可說是空前絕後，這次也很期待再度看她的歌舞秀，保證絕對是值回票價；她也透露，這次擔任主持人，在穿著部分會以性感為主，搭配每位演出歌手的秀服讓整場秀更有看頭。
另一位「連莊」擔綱的主持人邵大倫，日前才登上高雄大港開場女神龍舞台，提前與台語歌后蔡秋鳳合體演出，對連續第二年參與藍寶石大歌廳演出還是表示「誠惶誠恐」，主要是因為每個登上藍寶石演出的前輩，不僅舞台經驗十足，要接得住他們的梗，非常需要很強大的臨場反應，希望自己的主持能更加分，呈現台上所有前輩完美的演出。