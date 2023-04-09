專訪／吳慷仁異國拍片病倒發高燒 李心潔親下廚貼心照料
台灣、馬來西亞跨國合作電影《富都青年》，由王禮霖執導、李心潔擔任監製，集結影帝吳慷仁與馬來西亞演員陳澤耀主演兄弟檔。李心潔接受《NOWnews今日新聞》專訪分享，在拍片期間，有一次吳慷仁生病發燒在飯店休養，她還親自煮飯給他吃的溫馨故事。
記者黃雅琪/台北報導
《富都青年》曾獲金馬創投2項首獎，日前又榮獲第37屆瑞士佛瑞堡影展「人道精神獎」、「觀眾票選獎」，首次擔任監製的李心潔相當開心，也分享第一次合作吳慷仁的心情：「慷仁是一個非常敬業、認真的人，當時我和《富都青年》的導演在討論人選的時候，我第一個就建議是吳慷仁，因為我很多年前看過他的作品，我覺得他的表演非常自然、真實。」
為了完美詮釋道地的馬來西亞人，吳慷仁提前2個月赴馬來西亞考察，還為戲減重8公斤以上，敬業態度深獲金馬影后李心潔肯定：「他在現場幾乎每一天的表演，都給我很多的驚喜！」李心潔期盼台灣觀眾也能看見「不一樣的吳慷仁」。在馬來西亞拍攝期間，李心潔相當擔心吳慷仁身處異鄉的孤單心情，時常與他聊天，還會開車到飯店載他一起去吃飯，相當窩心。
有一次吳慷仁生病發燒，李心潔還在家煮好飯菜，親自送到飯店給吳慷仁享用，她坦言：「就是希望他來馬來西亞不要覺得很孤單，可以感受到馬來西亞人給他的熱情跟愛！」還開心提及吳慷仁用「全部吃光」來回應她的愛心，李心潔有感而發：「我覺得我這個監製很像母親，我在現場就把大家當自己的孩子一樣，關心大家有沒有吃飽、會不會太累。」
《富都青年》故事講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國外勞的富都巴剎（市場、市集）社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的啞巴哥哥，甘於接受命運的安排，陳澤耀則演出不願向現實低頭的弟弟，兩人在尋找原生父母和出生證明的過程中，意外捲入一場命案，因而陷入水深火熱的命運捉弄。