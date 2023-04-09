曾敬驊17歲才用手機！老派追愛寫情書 練就一手好字
曾敬驊在奇幻喜劇《不良執念清除師》降妖伏魔，外表看起來像屁孩，成績又吊車尾，但當他提起毛筆桿落款時，便能傾聽到妖怪的聲音，繼而產生溝通。因角色需求，曾敬驊花了不少心力學習書法，原本字跡底子便不錯，曾敬驊的書法公正又娟秀，好奇小時候是誰教的？他說：「這歸功於我上高二才開始用手機，我比其他同學晚了些才用手機，因此這段日子，我只能靠手寫方式寫情書，我想應該是那時練出來的，哈。」
記者羅凌筠/綜合報導
曾敬驊與劇組當初理念一致，就是「好好的練習寫毛筆字」，用心程度可謂相當細膩，所以大家不要懷疑，戲裡關於手部的特寫鏡頭，都不假於書法老師之手當替身，這每一筆、每一劃都是出自於曾敬驊本尊的「手筆」，問他幹嘛如此費力？以現在拍攝技術來說，很多方式都可以維妙維肖取代，他立刻搖頭說：「要是我省掉不練，我就無法全心投入角色中。」
為了讓自己書法純熟，練出戲裡的流暢與自信感，曾敬驊花數月時間，每天幾小時跟老師學習，他表示因為這樣，很多橋段呈現上更有氛圍，「一開始我怕筆劃很多的字，但寫著寫著，原來筆劃少字的才更難寫，因為筆劃少要寫得端正漂亮，非常不容易。」
早前曾敬驊說過，期待未來能實現騎自行車走透透的心願，而且，這個許願不是隨便說說，是有一天會真的實現，「我最想去嘉義跟彰化，我很喜歡那裡的環境，純樸又有人情味，我好想去吃那邊的路邊攤，感覺每一攤都好好吃，而且到時要是小朱（朱軒洋）有空，我就會拉他一起跟我走，但我想他應該會否決騎自行車這個提議，他會想騎檔車。」
曾敬驊喜歡旅行，但不是個「手機吃大餐」與「手機賞風景」的人，「我比較想用『心』去旅行，感受當時所有事物，所以手機裡這樣的照片不多，我把所有的美好都烙印在心裡。」他也不介意走入人群，會成為粉絲的目光焦點，曾敬驊說：「記得某次逛街時，有人認出了我，但對方卻很害羞不敢趨前，其實我很希望，我們像朋友般互動，彼此親切的寒暄。」