隨馬出訪假踹警車喊「反攻大陸」　廖元豪致歉：屁孩行為

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此事一經曝光，廖元豪今則在臉書發表道歉文說，昨天他在臉書與IG上貼了於上海機場假裝踢大陸警察車輛，還自以為俏皮加上「反攻大陸」的照片，「就此行為，我反省之後，在此誠摯地向車內的警察人員，一路走來保護與接待我們的大陸朋友，以及因這幾張照片感到冒犯的朋友們致歉。」
廖元豪表示，或許是這些天來太開心，與陪伴、保護他們的治安人員們也都相處愉快，「所以返老還童，作了個很不莊重的行動」。他坦言，這是屁孩的行為，的確不適合，即使在台灣、美國等地的警察單位，這樣做也是對認真維護人民安全的執法人員不敬。
不過，廖元豪也強調，多年來他一直期待兩岸友善相處。對於大陸來台的學生、移民，他也投入許多心力關注與協助維權，每次到大陸學術交流，更是享受了一場場學術與人情的饗宴，馬前總統這次帶團到大陸的祭祖、尋根之旅，全體成員更是懷著對兩岸土地與人民的熱愛而來。
廖元豪呼籲大陸與台灣朋友，不要因為這件貼文事件，反而增加不必要的對立。他強調，自己作為一個學者教授，更不該學小孩淘氣裝可愛，「就此而言，我會深切反省。尤其兩岸相處，貴在相互體諒。我們希望大陸朋友多體諒台灣人的情緒，那同時我也該更加理解大陸朋友對這幾張照片的被冒犯感。」
廖元豪還說，他是一個基督徒，貼文照片攝於耶穌受難日，今天是復活節。感謝神給他一個好的教訓，「聖經教導我們，有錯就認錯悔改，這是神的子民最起碼的謙卑」，認錯、道歉不丟臉；要面子硬撐或藉此搞政治收割、幸災樂禍才羞恥。在此誠摯致歉，並且再次感謝一路保護陪伴的執法朋友們。