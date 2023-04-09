郭台銘要參選！劉揚偉給予祝福 但鴻海會謹守政治中立
鴻海集團董事長劉揚偉今（9）日與高雄市政府簽署投資意向書，被問到創辦人郭台銘將爭取國民黨2024年總統大選提名，劉揚偉表示，「在民主國家參選或是去選舉，是每個人民的自由，我們尊重他的自由，也祝福他」，但他也強調，「鴻海在政治上一定會謹守我們中立的原則」。
記者顏真真／台北報導
鴻海今日與高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案，鴻海將以系統整合商角色，憑藉智慧城市平台CityGPT為基礎，組織智慧城市大聯盟，支持所有方案商，加速建構城市數位化以及智慧化服務，並做到「整城輸出」，以帶動產業創新與促進政府治理效率提升。
鴻海未來3年也將陸續進駐亞灣七號倉庫、棧5、棧6、橋頭科學園區，設立南區總部以及國際研訓中心，作為南向基地，預計將投資新台幣250億，在當地創造近2000個就業機會。
由於鴻海創辦人郭台銘日前表態要爭取國民黨2024年總統大選提名，劉揚偉今日被問到對郭台銘參選的看法，他則表示，「在民主國家參選或是去選舉，是每個人民的自由，我們尊重他的自由，也祝福他。」
不過，劉揚偉也不忘強調，「鴻海在政治上一定會謹守我們中立的原則，我們希望做到的是對我們所在地方做出貢獻，哪一個執政黨沒有關係」。