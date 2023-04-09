詹惟中斷言陳天仁離婚！直言「以刀相向」：這一年很難過
新婚僅2年的明星夫妻檔陳天仁、周孝安，昨（8）日驚爆閃電離婚，震驚整個娛樂圈，她日前錄製《11點熱炒店》自曝曾算過手相，命理師鐵口直斷她在2013、2023年將遇到感情重大劫難，且可能會有兩段婚姻，讓她不要在30歲前結婚，結果她未聽勸，果然如預期在今年宣告離異，同場錄影的命理師詹惟中也直說，陳天仁今年的流年感情不順，被說相當神準。
記者江芷稜/綜合報導
詹惟中這幾年連續預言林志玲、吳姍儒懷孕，被誇算命神準，他在3月底的節目裡表示，1982年出生的陳天仁，紫微命格屬於貪狼化忌，婚前感情多波折，婚後要注意桃色糾紛跟外來的介入，可能會遭遇性騷擾、仙人跳，且癸年出生的人今年「夫妻配偶有難」，會有意見分歧、以刀相向的可能。
他特別提出破解婚姻危機的方式，建議周孝安可以動個小手術，以捐血、動刀、整牙等「見血光」的方式化解，或是陳天仁可以在戲裡結婚，作為破解有兩段婚姻的手法，不過陳天仁不迷信，希望夫妻好好商量，解決婚姻問題，不料才隔幾天，這對銀色夫妻還是離了婚。
詹惟中昨得知消息，在臉書表示，「女的82年次，兔年的夫妻宮有羊刃星，男的73年次，夫妻宮流年帶陀螺星，這一年本來就很難過，我說的這些我的書上都有寫，不是馬後砲，所以我也認為手相師講的沒有錯，我也印證確實今年有離婚的危機」。
但他認為離婚已是社會常態，連自己都不例外，「離婚只是一個過程，雙方要懂得彼此祝福、珍惜過去美好的回憶，永遠記得對方的好，未來雙方也要過得更好，這樣離婚才有意義」，詹惟中認為預言不是唱衰，而是一種提醒，「一個算命師就是有責任提醒每一個相信他的顧客」，網友則直呼「忽然覺得老師好可怕的準」、「那一集前幾天才看到，沒想到一語成讖」、「在新聞公布前先說了就是厲害」、「詹老師真的很準，受小弟一拜」。