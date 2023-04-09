佈局戰局！游淑慧提3攻略 喊話：2024要「換人上陣」
各政黨已陸續佈局2024總統及立委選戰，國民黨台北市議員游淑慧今（9）日指出，2016 、2020年國民黨已經連輸兩次總統和立委大選，在民進黨猛烈的炮火下，連優勢選區都失去，不過在2022年因打出了新戰術模式「互相呼應、團體作戰」，因此他喊話2024必須要「換人上陣」，才有可能打出新戰局。
記者林莞茜／綜合報導
游淑慧說，過去兩次大選，國民黨的區域立委和總統候選人在民進黨猛烈的炮火下，各區域立委只能守、無法攻，造成各自隨人顧生命，最後連優勢選區都失去，而僥倖險勝的立委們，也難以改變民進黨鴨霸的整盤局勢；但是2022年，我們打出了一個新戰術模式：互相呼應、團體作戰，主動攻擊。
游淑慧提到，當時張善政、蔣萬安在選舉過程中被綠營戲稱為佛系候選人，而她在被受訪時也總說「有什麼關係，我們兇就好」，也就是市長候選人中道理性，小雞就勇敢直前「這可能才是最好的搭配」，因此他認為，這次2024年，同樣也是如此「總統候選人要穩扎穩打，對決賴清德」，而小雞立委候選人在每一區主動攻擊，和民進黨對手捉隊撕殺，扮演牽制跟前鋒角色。
游淑慧認為「2024國民黨要換人上陣，才有可能打出不一樣的戰局，打出團體戰氣勢」，並提出3攻略「打群架不單打獨鬥」、「護主帥不明哲保身」、「主動攻不再笨挨打」，最後更有信心的心喊出「我準備好了，您呢？」盼有新氣象。