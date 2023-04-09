「最香的路跑賽」文姿云也參加　游雅君成最速女王

我是廣告 請繼續往下閱讀
最後以7秒惜敗拿下亞軍的陳逸寧表示，「今天風大，我們幾個跑在一起比較不用單獨迎風，最後一公里各憑本事所以成績都很接近。」封后的游雅君則笑著說，「跑完發現自己的頭髮很亂，特地跑去大會提供的美髮區做編髮，把自己弄的漂亮點心情很好。」
東京奧運空手道銅牌得主文姿云告別國家隊後首次參加10公里組賽事，卸下國手身份的她表示，「這陣子持續在不同運動中體驗的心境，包括跑步、縱走、桌球，今天一開始跟著配速員感覺很輕鬆，後面6公里嘗試自己來，結果配速過快一整個很喘。」但她也強調，「最後就是靠著意志力，要以自己的style迎向每一個挑戰！」
今年的配速團隊陣容堅強，由Nike Run Club（NRC）一群經驗豐富的跑者所組成，NRC長期致力於讓跑步這件事更加愉快且有意義，幫助跑者在過程中學習更多跑步知識與技巧，這次10公里組領軍60分列車的是Nike菁英運動員周庭印及藝人廖允杰，80分列車則由Nike Training Club trainer何守正、李陽、陳弘璟帶隊。而21公里組，將由三位NRC教練吳文騫、吳信和、李智群親自帶領21K配速團隊，讓女孩們在準確配速中能夠達到自我最佳成績。