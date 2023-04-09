《模仿犯》劇迷抓出3大詭異點！一幕秒聯想《黑暗榮耀》

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一、檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）服裝一路到底
因為追緝真兇的檢察官郭曉其，幾乎從頭到尾的造型都是襯衫搭配長版大衣登場，在服裝上沒有過多的著墨，許多辦案期間不斷吃頭痛藥，只不過是為了加深郭曉其因為案件失眠、壓力大的精神層面。不少劇迷認為「頭痛藥」的存在沒必要，而沒有更改的服裝造型更讓劇迷有些吃驚。
二、宮廟主委馬義男（陳博正/阿西 飾）講中文不符合年代
在那個年代，身為一個宮廟的主委卻字正腔圓的講著中文，不少劇迷認為應該會是一個「國台語夾雜」的情況更符合年代感。
三、「Noh」就是陳和平（姚淳耀 飾）卻無法跟監
在戲劇尾聲，郭曉其早就已經知曉「Noh」就是陳和平，不過卻沒有派人跟監重大嫌疑人，最後還導致自己的前女友胡允慧（柯佳嬿 飾）被陳和平殺害，讓劇情莫名留下這條遺憾的感情線。
而值得一提的是，在《模仿犯》當中有諸多反派，其中頂罪的田村義（黃河 飾），雖然反派鏡頭份量不是最多，不過不管是面對郭曉其質問，或者是與胡允慧諮詢時，回想過去的糾結以及神情，都演繹的相當傳神，讓不少劇迷大讚，而最後田村義拿筆插入自己脖子自殺一幕，更讓不少人稱「想到《黑暗榮耀》李簑蘿拿筆刺空姐的那幕」、「黃河真的會演！拿筆自殺前的情緒張力太滿了.....很強」、「這部不知道多少男配角要入圍，最喜歡黃河的反派」。
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