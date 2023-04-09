應對挑戰迎向陽光！中龍鋼鐵公司舉辦員工自強活動

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中龍鋼鐵公司董事長黃建智表示，回顧過去一年，是中鋼集團在經營上最具挑戰的時刻， 我們在市場激烈競爭中歷經風雨，包括疫情對經濟的影響、原材料價格的波動、市場需求的變化等，導致鋼鐵價格、需求有明顯差異。
但中鋼集團一直致力於不斷的改良與改進，積極應對挑戰，展望未來，鋼鐵市場還將面臨許多新的挑戰，期許中龍鋼鐵員工能做好準備，厚植人力資本，公司與全體同仁共同為中龍鋼鐵公司的未來開展努力。
中龍鋼鐵公司總經理李昭祥指出，中龍員工數逾3200人，是中部地區首屈一指的大型企業，且落實用人在地化，所以員工戶籍地在中部地區者占比高達70%以上，所以此次的員工自強活動，見到不少三代同堂、扶老攜幼一起出遊的畫面，希望員工及眷屬全家大小一起，能在此享受美好的時光，都能玩得盡興、滿載而歸。
李昭祥並指出，中龍鋼鐵公司向來重視關心員工健康及家庭和樂，此次自強活動，是以充滿活力、快樂與歡樂為主要訴求，而所選定的九九峰動物樂園，於2022年嶄新開幕，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，擁有數十種的珍奇鳥類，大型的天網鳥籠，更有著宛如電影「侏儸紀公園」場景，也能看見梅花鹿、狐狸、沼林袋鼠、喜馬拉雅旱獺等可愛動物，是讓小朋友認識動物的絕 佳場所，更能放鬆身心、享受大自然、增進親子交流與感情聯繫。