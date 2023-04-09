《模仿犯》江宜蓉遭批令人出戲 林心如：她是靈魂人物
Netflix影集《模仿犯》上月底上線，沒幾天就登上平台第一名，其中飾演一家電視台記者的新生代演員江宜蓉，遭網友質疑演技沒進步，甚至令人出戲，而她今（9）日與林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖和謝欣穎等人，出席實境露營節目《光露營就很忙了》首播記者會時，表示自己會持續努力，一旁同為《模仿犯》演員的林心如，也替她發聲。
記者侯家瑜/台北報導
有網友在匿名平台上，點評江宜蓉的演技，「江宜蓉為什麼可以一直接到還不錯的知名劇？」表示她從《花甲男孩轉大人》、《火神的眼淚》和《華燈初上》等，到現今最夯的《模仿犯》都有參演，但演技一直都沒有進步，「唯獨就她總是讓人很出戲，不管什麼角色演技都一樣，口吻一樣平，情緒沒什麼變化。」
江宜蓉今受訪時坦言有看過網友留言，自己會繼續努力，而被問到是否會私下哭泣，或是去尋求其他演員協助，當她還在思考如何回答時，身為前輩的林心如，就趕緊救火，「我們不會因為一部戲受到批評，就讓我們沉淪下去。」也透露和江宜蓉在《模仿犯》對戲時，對方表現得很好，「她在裡面從頭到尾，是除了曉其（吳慷仁）以外的一位靈魂人物。」此外，林心如也被問到在飾演主播時，是否有刻意模仿張雅琴，她澄清沒有模仿，而是致敬。