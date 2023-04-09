爸媽不要你！31名烏國童受騙待俄「夏令營」　終獲救返家

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該組織負責人庫列巴（Mykola Kuleba）在基輔的簡報會上指出，這批兒童由烏克蘭哈爾科夫及赫松的俄軍佔領區被帶走，當時俄方以「夏令營」的名義將孩子帶離家鄉，沒有人嘗試為兒童尋找身在烏克蘭的家長，「有些孩子在五個月內五度被轉移地點，有些孩子說，他們和老鼠蟑螂同住一處。」
庫列巴表示，「現在第五次救援任務即將完成，就我們設法送回的兒童數量及過程的複雜性而言，這很特別」同時他也讚揚參與救援行動的母親英勇（heroic），並指是次行動是組織成立而來最艱難的救援任務。他亦在Facebook上表示，烏克蘭親屬被俄羅斯聯邦安全局（FSB）審訊長達13小時。
一名13歲女童達莎拉克（Dasha Rakk）表示，她與雙胞胎妹妹去年因為戰爭，同意離開遭俄國占領的烏南城市赫松（Kherson），前往克里米亞參加為期數週的「營隊」避戰火。但到了當地後，一名俄羅斯官員宣布要延長停留時間，「他們說我們會被領養。當他們第一次說我們要待更久的時候，我們全都哭了。」
這對雙胞胎的母親為接回女兒，從烏克蘭經波蘭、白俄羅斯和莫斯科，最後才抵達克里米亞與兩個女兒團聚，最後回到烏克蘭。她形容過程十分困難，甚至不敢睡覺，只會坐著休息，「看著被丟下的孩子們，他們在圍籬後面哭泣，令人心碎。」
還有一名與「拯救烏克蘭」一同去救孩子的老婦原先想救出兩名孫子，但「飽受壓力」在途中去世，兩個孫子未獲准返回烏克蘭。
這次基輔的記者會現場，還有3名兒童現身，「拯救烏克蘭」表示，這3名兒童是上個月進行的前一場援救行動所救出的兒童，那一次行動共讓18名兒童回到烏克蘭。
這3名兒童表示，他們的父母都是在俄國施壓下同意他們去參加夏令營，當初說好營隊僅為期兩週，最後被迫待了四至六個月，期間一直被換地方住。其中一名來自赫松、名叫維塔里（Vitaly）的兒童稱，「我們遭對待的方式和動物差不多，我們被關在個別的建築之中。」他補充說，他們被告知他們父母已經不要他們了。
烏克蘭當局估計，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，近1萬9500名孩童被強行帶往俄羅斯或俄佔克里米亞。
國際刑事法庭（ICC）上個月對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及俄國兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發出逮捕令，指控兩人自烏克蘭綁架孩童。俄羅斯則宣稱是「人道救援」，要保護在戰地被遺棄的孤兒。
烏克蘭非政府組織「人群地區中心」（Regional Centre for Human Rights）律師芮希夫斯卡（Kateryna Rashevska）表示，該中心正在蒐集證據，要證明俄國官員刻意不讓烏克蘭孩童回國，「每個故事背後都有一籮筐的國際違法行為，這不能不受懲罰。