中共軍演　中國學者：今後圍台新模式

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香港明報今天引述中國國防大學國家安全學院副教授張弛表示，「將環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習兩者結合來看，一是目標指向明確，戰備警巡從多方向全面逼近台島，通過演習部隊發布的圖片或短片，可清楚看到台島中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進逼力度非常大」。
二是兵力運用靈活，包括驅逐艦、護衛艦在內的海上力量從4個方向逼近，空中多種型號先進戰機同時越過海峽逼近台灣，多領域強力支援。
張弛認為，「綜合來看，這種模式可能會成為解放軍今後圍困台島、懲戒台獨分裂勢力的新模式」。
報導並指出，「此次演習的亮點之一，即山東艦航母編隊作為一個體系力量，在第一島鏈外部署，這說明中國遠海體系作戰能力得到大幅提升」。
陸媒環球時報則刊文說，部署到台灣東部外海的山東艦對圍台來說具有非常重要的戰術戰略意義，因為航艦編隊及艦載軍機的海空控制半徑遠達數百公里，可切斷外部勢力干預台海事務的通道，而編隊攜帶的長程飛彈可有效打擊台灣東部的軍事基地。
文章還表示，台灣中央山脈以東之前被視為能免受共軍打擊的安全區，設置了大量疏散基地及防禦設施，試圖在遭共軍打擊時分散部署主力戰機，但共軍航艦編隊出現在台灣東部海域，意味這些安全區已經失去意義。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120409