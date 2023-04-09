檢警合作大帝國舞廳遭搜出毒品 高市府祭鐵腕勒令歇業
高雄市警察局配合橋頭地檢署偵辦高雄市舞廳內疑有員工涉嫌販賣毒品，今（9日）凌晨執行大規模搜索，搜索行動直到上午8點多才結束，在包廂內查獲男女客持有咖啡包毒品，為釐清與經紀公司、舞廳關係，帶走49名舞小姐、幹部及舞客回警局偵訊，查扣K他命18包、咖啡包109包 。高雄市政府也祭出重罰，將依毒品危害防制條例規定，勒令舞廳歇業。
記者郭凱杰／高雄報導
此波掃毒行動係由岡山警分局報請橋檢指揮偵辦，今天凌晨1時45分，橋頭地檢署檢察官指揮高雄市警局、保三總隊、高雄憲兵隊等單位，持搜索票前往苓雅區舞廳進行搜索，高市警局指出，現場初步查獲二名舞廳大班涉嫌販賣第三級毒品愷他命，並在舞廳內包廂及服務員置物櫃等處，共計查扣愷他命18包、毒咖啡包109包等證物，檢警另外將12名男客、34名服務生、1名證人共49人帶回驗尿及偵辦。
其中，岡山分局帶回涉嫌販毒的小大班王、朱2人及證人1人，舞廳服務生34人驗尿（9男25女），苓雅分局帶回4人偵辦，其中因包廂發現毒品，現場舞客均否認持有，當場逮捕帶回驗尿，刑大也帶回8人偵辦，包括4名店家在場人、2名意圖販賣而持有、1名轉讓、1名持有，逮捕3人。
針對檢警查獲大帝國舞廳大班涉嫌販毒一案，高雄市政府隨即發佈聲明，指根據《毒品危害防治條例》，特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，將處以最重處份勒令歇業。
高雄市警局強調，警方後續也會針對特定場所展開擴大臨檢稽查，對販毒吸毒違法行為絕對零容忍，務必斷絕毒品來源、徹底掃除販毒惡行。