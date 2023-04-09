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《黑暗榮耀》翻版？謝忻自爆被潑髒水霸凌半年　原因超瞎

▲謝忻看完《黑暗榮耀》後，也回想起國中時期被霸凌的故事，時間長達半年，而且還被潑過髒水，至於原因竟然只是一封情書。（圖／中天提供）
▲謝忻看完《黑暗榮耀》後，也回想起國中時期被霸凌的故事，時間長達半年，而且還被潑過髒水，至於原因竟然只是一封情書。（圖／中天提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

韓國人氣夯劇《黑暗榮耀》徹底喚起大家對校園霸凌的關注，也讓不少人回憶過去的慘痛經歷。對此，藝人謝忻就透露，其實國中的她也被霸凌長達半年，更在上廁所的時候被潑髒水，而原因竟然只是一封情書。

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謝忻在臉書上發文：「跟隨著黑暗榮耀故事軸線的起承轉合，被推坑的我除了看得入迷，回憶竟也隨之忽隱忽現。」自認個性樂觀的她，原來國中時也歷經每天膽顫心驚的過程，「沒有如劇情般血腥，但也算是粗暴之極。」

謝忻指出，對她霸凌的是3位高壯身形的女同學，至於原因則是「她們班上的男同學沒來由寫了一封情書給我，但我根本還沒能反應過來，整件事就如野火般蔓延。」從此以後就遭受對方集體長期的訕笑與辱罵。

▲謝忻曾放下身段到咖啡店打工。（圖／謝忻IG）
▲謝忻自認個性非常樂觀，即便被霸凌，但她從沒想過要報仇、復仇，努力讓自己過得更好。（圖／翻攝謝忻IG）
謝忻回憶，有次肚子痛上廁所時，就撞見她們在廁所裡吞雲吐霧，「我差點嚇哭，只好故作鎮靜選了最靠外側的一間，不斷祈求她們沒有發現我。」結果一桶髒水從天而降，「我沒有尖叫也沒有哭，知道是她們幹的，但是形單影隻的我又能怎樣。」

如今，謝忻卻從沒想過要報仇，直呼：「因為自己曾親身經歷過，更加知道任何人都不該被迫經歷那樣的不堪，於是努力保持良善，and move on with my life，或許，努力讓自己過得更好，就是不讓霸凌者得逞的方式吧。」

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