《黑暗榮耀》翻版？謝忻自爆被潑髒水霸凌半年　原因超瞎

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謝忻指出，對她霸凌的是3位高壯身形的女同學，至於原因則是「她們班上的男同學沒來由寫了一封情書給我，但我根本還沒能反應過來，整件事就如野火般蔓延。」從此以後就遭受對方集體長期的訕笑與辱罵。
謝忻回憶，有次肚子痛上廁所時，就撞見她們在廁所裡吞雲吐霧，「我差點嚇哭，只好故作鎮靜選了最靠外側的一間，不斷祈求她們沒有發現我。」結果一桶髒水從天而降，「我沒有尖叫也沒有哭，知道是她們幹的，但是形單影隻的我又能怎樣。」
如今，謝忻卻從沒想過要報仇，直呼：「因為自己曾親身經歷過，更加知道任何人都不該被迫經歷那樣的不堪，於是努力保持良善，and move on with my life，或許，努力讓自己過得更好，就是不讓霸凌者得逞的方式吧。」
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