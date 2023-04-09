明天ATM領6000元！簡單3步驟一次看　「沒帶3物」領嘸錢

馬辣芒果吃到飽！必吃土芒果花　乾杯黑毛屋推「草莓煮」

▲馬辣芒果季吃到飽！必吃屏東鹽埔免沾手「土芒果花」。乾杯「黑毛屋本家」則推出日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣芒果季吃到飽！必吃屏東鹽埔免沾手「土芒果花」。乾杯「黑毛屋本家」則推出日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

馬辣芒果季回歸！屏東鹽埔土芒果吃到飽快閃，必吃浮誇「芒果花」免沾手；Olivia、Emma、William、Lucas憑名片再享「XXL東石大蛤」無限量供應。乾杯「黑毛屋本家」則推出日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」超享受。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「被火鍋耽誤的水果店」馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，繼草莓季回歸後，即日起初夏快閃「芒果季吃到飽」！屏東鹽埔鄉產地直送的新鮮土芒果無限量供應，必吃浮誇免沾手「芒果花」。人工顆顆洗淨，再以竹籤串起，十字刀割劃表皮，拿在手上只要像撥花瓣般，撥下即可食用、完全不沾手。

▲馬辣芒果吃到飽！現在享受土芒果＋東石大蛤的雙重無限量供應的美味。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣芒果吃到飽！現在享受土芒果＋東石大蛤的雙重無限量供應的美味。（圖／馬辣集團提供）
活動期間至馬辣任一門市消費並拍下與土芒果的合照，分享至官方粉絲團指定貼文處，留下以「芒」為主題的創意造句，即有機會獲得「二人同行一人免費」餐券。

▲土芒果（土檨仔）果皮呈現光亮黃綠色，果實雖小且果肉纖維粗，但酸甜有味、香氣濃郁。（圖／馬辣集團提供）
▲土芒果（土檨仔）果皮呈現光亮黃綠色，果實雖小且果肉纖維粗，但酸甜有味、香氣濃郁。（圖／馬辣集團提供）
還可搭配最新4月優惠活動，4/30前含2成人以上同行，中文姓名有「承、恩、詠、晴」任1字（可同音），或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任1個，只要提前至少1日預訂位置，並主動告知參加「四月升級活動」，用餐前主動出示相關證件，舉凡身分證、健保卡號、護照、或個人名片都給過，服務人員確認後，全桌即享有「XXL東石大蛤吃到飽」優惠。

▲不只無限量供應，馬辣還貼心提供免沾手就能爽吃的「芒果花」。（圖／馬辣集團提供）
▲不只無限量供應，馬辣還貼心提供免沾手就能爽吃的「芒果花」。（圖／馬辣集團提供）
另外，乾杯集團旗下日式鍋物品牌則推出季節限定風味，「黑毛屋本家」以日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」。「草莓煮」指的是討海人將捕獲的海膽和鮑魚以簡單的調味烹煮，保留海味鮮甜，由於海膽顏色略紅、表面形狀與草莓相似而得名，現在成為過年喜慶祝宴時的澎湃料理。

▲黑毛屋本家以「草莓煮」打造春季鍋物「海之幸 日本和牛涮涮鍋」，售價1,780元起＋10％，即日起至5/30販售。（圖／乾杯集團提供）
▲黑毛屋本家以「草莓煮」打造春季鍋物「海之幸 日本和牛涮涮鍋」，售價1,780元起＋10％，即日起至5/30販售。（圖／乾杯集團提供）
現場將海膽與鮑魚輕涮於鍋中燙熟，淋上以黃蜆、大蛤、蔬菜及雞骨熬製出的貝貝高湯，點綴大葉香氣。涮入台灣龍膽石斑、超大蛤、北海道生食級干貝、廣島牡蠣等豐盛的頂級海陸食蔬，搭配爽口紫蘇醬、甘鹹鮑魚肝醬、或黑芝麻醬，多種風味超享受。

▲黑毛屋本家餐後還烹調出甘甜濃郁的「松露玉米奶醬義大利麵」。（圖／馬辣集團提供）
▲黑毛屋本家餐後還烹調出甘甜濃郁的「松露玉米奶醬義大利麵」。（圖／馬辣集團提供）
「黑毛屋」則以當季盛產「蕪菁」為主角推出「春野菜蕪菁鍋」，一餐結尾竟然把清爽的火鍋，加入牛肝菌、奶油醬，烹煮出奶香濃郁的「松露風味牛肝菌奶蛋義大利麵」，超驚喜。

4月壽星優惠包／馬辣鮑魚吃到飽　薄多義幾歲送幾隻雞翅

石二鍋新推「牛豬雙拼」汕頭沙茶鍋　12MINI「免費加菜」

王品和牛涮「午餐半價」！吃到飽399元　下午茶延長3小時

限時4天！拿坡里「2公斤腿排桶」599元　胡椒雞翅買5送5

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀