馬辣芒果吃到飽！必吃土芒果花 乾杯黑毛屋推「草莓煮」
馬辣芒果季回歸！屏東鹽埔土芒果吃到飽快閃，必吃浮誇「芒果花」免沾手；Olivia、Emma、William、Lucas憑名片再享「XXL東石大蛤」無限量供應。乾杯「黑毛屋本家」則推出日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」超享受。
記者蕭涵云/綜合報導
「被火鍋耽誤的水果店」馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，繼草莓季回歸後，即日起初夏快閃「芒果季吃到飽」！屏東鹽埔鄉產地直送的新鮮土芒果無限量供應，必吃浮誇免沾手「芒果花」。人工顆顆洗淨，再以竹籤串起，十字刀割劃表皮，拿在手上只要像撥花瓣般，撥下即可食用、完全不沾手。
活動期間至馬辣任一門市消費並拍下與土芒果的合照，分享至官方粉絲團指定貼文處，留下以「芒」為主題的創意造句，即有機會獲得「二人同行一人免費」餐券。
還可搭配最新4月優惠活動，4/30前含2成人以上同行，中文姓名有「承、恩、詠、晴」任1字（可同音），或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任1個，只要提前至少1日預訂位置，並主動告知參加「四月升級活動」，用餐前主動出示相關證件，舉凡身分證、健保卡號、護照、或個人名片都給過，服務人員確認後，全桌即享有「XXL東石大蛤吃到飽」優惠。
另外，乾杯集團旗下日式鍋物品牌則推出季節限定風味，「黑毛屋本家」以日本青森縣鄉土料理「草莓煮」，搭配「海之幸 日本和牛涮涮鍋」。「草莓煮」指的是討海人將捕獲的海膽和鮑魚以簡單的調味烹煮，保留海味鮮甜，由於海膽顏色略紅、表面形狀與草莓相似而得名，現在成為過年喜慶祝宴時的澎湃料理。
現場將海膽與鮑魚輕涮於鍋中燙熟，淋上以黃蜆、大蛤、蔬菜及雞骨熬製出的貝貝高湯，點綴大葉香氣。涮入台灣龍膽石斑、超大蛤、北海道生食級干貝、廣島牡蠣等豐盛的頂級海陸食蔬，搭配爽口紫蘇醬、甘鹹鮑魚肝醬、或黑芝麻醬，多種風味超享受。
「黑毛屋」則以當季盛產「蕪菁」為主角推出「春野菜蕪菁鍋」，一餐結尾竟然把清爽的火鍋，加入牛肝菌、奶油醬，烹煮出奶香濃郁的「松露風味牛肝菌奶蛋義大利麵」，超驚喜。