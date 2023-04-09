1圖看1週天氣！今年首號颱風將生成？「這2天」是關鍵期
今（9）日清晨台灣各地在東北季風餘威的影響下，大多較為寒涼，不過白天開始氣溫就慢慢回升，中央氣象局表示，未來一週台灣呈現「白天大致溫暖，中南部有點熱」，且天氣變化飛快的天氣型態，降雨較多的時間點則是週三（4/12）和週六（4/15），其它時候都是多雲到晴，感受舒適；此外，菲律賓附近正有熱帶擾動發展，有可能在未來變為今年首號颱風，氣象局則提及，有機率但不確定性高，週二和週三三（4/11至4/12）才是關鍵，但路徑上對台灣並無威脅。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，明日至週二（4/10至4/11）氣溫漸升，各地大多為多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部偶爾的雨勢，中南部山區則是要注意午後零星降雨，週三東北季風會稍微增強，迎風面的北部和東半部水氣略增，東半部及大台北地區將有局部雨勢，中南部天氣變化不大，依舊多雲到晴。
週四和週五（4/13至4/14）台灣附近水氣減少，北部和東半部也將轉回多雲到晴的穩定天氣，東半部和西半部山區則要留意局部偶爾降雨，週六（4/15） 東北季風又稍增強，屆時北部、東半部、中南部山區轉有局部陣雨，其它地區雲量稍增，是未來一週天氣最不穩定的一天，週日（4/16） 水氣減少後，各地天氣轉晴。
此外，菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，有發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率，對此氣象局預報員林定宜表示，該熱帶擾動發展成熱帶性低氣壓的機率較高，是否成颱有待觀察，預計週二和週三可能比較明朗，不過路徑上不會對台灣造成影響。