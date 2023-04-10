限1天！星巴克快閃「買一送一」 冷萃咖啡、那提全放送
星冰樂鐵粉瘋掉！終於等到星巴克「星冰樂買1送1」！4/10(一)11:00起「指定品項好友分享」一日快閃大優惠，完全消滅Monday Blue，包括冷萃咖啡、風味那堤、草莓派風味星冰樂、濃巧克力風味咖啡星冰樂等通通「買1送1」，爽喝9小時絕對不能錯過啊！
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克這次太有誠意！總算再度釋出「星冰樂買1送1」超讚優惠，GOOD FOR SUMMER一日快閃「指定品項好友分享」，4/10(一) 11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
指定品項包含冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味冷萃咖啡、特選馥郁那堤、風味那堤（特選風味那堤）、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓派風味星冰樂、草莓派風味醇濃抹茶那堤、濃巧克力風味咖啡星冰樂。
不只最受歡迎的新口味草莓及濃巧克力咖啡星冰樂有優惠，冷萃、風味那堤也全部都有送，實在太好康了！提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
另外，MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館全門市，每週一4/10、4/17、4/24，持伯朗Lounge卡消費，有「飲品買1送1」優惠。推薦季節限定飲品蜜香琥珀拿鐵，綿密奶泡上撒上烏龍茶葉飄散淡雅清香，還聞得到蜂蜜與接骨木花的香氣，炭焙烏龍的茶韻與經典拿鐵咖啡，交織出堅果甜感會回甘。