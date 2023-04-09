花蓮客運超速和小客車對撞釀1死！遭罰9萬、吊扣牌照3月
台11線花蓮豐濱鄉深橋，8日發生花蓮客運對撞小客車車禍，釀1死5傷，警方初步判斷，係因小客車違規跨越雙黃線左轉，且客運公車也有超速行為，對此，公路總局針對超速事實將依照公路法規定開罰9萬元，且吊扣該車輛牌照3個月。
記者林莞茜／綜合報導
8日上午7時許，花蓮客運公車包含司機共6人在內，沿著台11線由北往南行駛，行經事故地點之際，與北上準備左轉的小客車發生碰撞，撞擊力導致客運撞破護欄、失控翻覆墜落邊坡。客運公車司機與1乘客受傷受困、1女乘客拋飛出車外，送醫不治、2乘客輕傷；小客車則是2人輕傷，事故共造成1死5傷。
據警方初步調查，小客車違規跨越雙黃線左轉、駕駛疑未注意車前狀況，加上公車也有超速行為等因素，但車禍原因仍待鑑定，後續會將2車駕駛，依過失致死罪函送偵辦。
台北區監理所則表示，依據「公路汽車客運業違反公路法第47條及第77條第一項事件裁量基準」第2點附表規定，公路客運業者派任之駕駛人發生行車事故，與該業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有因果關係者，按事故等級予以處分，台北區監理所將依調查結果辦理，並得依規定裁罰9萬元及吊扣該車輛牌照3個月。