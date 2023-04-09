與OpenAI CEO晚餐並邀來台 郭台銘喊：要以科技立足世界
鴻海創辦人郭台銘將爭取國民黨徵召提名參選2024年總統，今（9）日更在臉書曬出日前赴美與OpenAI的CEO Sam Altman共進晚餐的照片，更當面邀請他來台走走看看。郭台銘說，「身為科技人，我清楚知道人工智能是台灣未來20年科技和經濟發展的重中之重」，日前他宣布爭取提名參選總統，就是為了要追求和平繁榮、以科技立足世界的台灣。
記者顏真真／台北報導
郭台銘提到，近年，科技戰提升了台灣的國際戰略地位，4月初訪美時，特別與OpenAI的CEO Sam Altman一起共進晚餐，他百忙之中抽空開了一個多小時的車過來碰面，更分享了開創ChatGPT的感想，以及這些年OpenAI發展過程中，更認為政府應有角色，並提供協助產業的建議。
郭台銘也談到，由於Sam當時受哈佛大學醫學院邀請，為教授們即將推出的新書「The AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Beyond」撰寫序言，這是Sam與醫療結緣的開始。
郭台銘說，自己長期投入醫療發展，就是希望能減少癌症帶走深愛家人的痛苦，因此，與Sam交換了很多醫療相關的想法，現在他的團隊正緊鑼密鼓的將AI結合醫療研究，預計這半年內就會正式發表醫療相關的版本，在癌症研究cancer research的版本中，它的判斷準確率非常的驚人，這將為醫療技術優化帶來革命性的突破，台灣本土產業必能受益，只要我們有與世界同步接軌的計劃。
郭台銘最後也透露，好的點子總是集思廣益碰撞出來的，晚餐中他也向Sam提出邀請，歡迎到台灣走走看看，屆時一定會有更具體可行的方案。