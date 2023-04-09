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采子復出唱歌落淚鞠躬道歉　親揭「雙手傷疤」自殘內幕

▲采子復出唱歌落淚鞠躬道歉。（圖／茸茸花園提供）
▲采子復出唱歌落淚鞠躬道歉。（圖／茸茸花園提供）

記者黃雅琪/綜合報導

台灣新生代歌手采子，因為感情風波消失至今22個月，今（9）日，她出席「2023茸茸花園浪愛不痛」公益市集，先是演唱新歌〈再也想不起那時候的我〉，唱到一半突然哽咽落淚，最後還在活動中「2度鞠躬」，道歉所有因為她劈腿的感情受害者。

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▲采子坦言過去行為不成熟。（圖／茸茸花園提供）
▲采子坦言過去行為不成熟。（圖／茸茸花園提供）
采子先前參加《全明星運動會》第二季節目錄製，因為與同隊成員何孟遠過從甚密，介入何孟遠與何紫妍（荳荳）的感情，並劈腿前老闆、男友邱鋒澤，最終采子與何孟遠雙雙退賽。采子今日出席公益活動，向感情事件受害者鞠躬道歉5秒鐘，並表示：「對於所有影響到或是被我傷害到的人，很對不起。」采子坦言，神隱的這段期間，面對因為她受傷害的人，自己一直處於很自責的狀態，她也直言過去的自己行為非常不成熟。

▲外型甜美的采子，被爆劈腿搶閨密男友，互傳甜蜜對話曝光。（圖／翻攝采子IG）
▲外型甜美的采子，被爆劈腿搶閨密男友。（圖／翻攝采子IG）
對於復出幕前，采子不諱言心情上特別緊張，現任圈外男友則是希望他「盡力就好！」提到先前週刊爆料她有「自殘」行為發生，采子也直接澄清事件，她表示，手上的傷口來自於四處潛水，或是緊張時習慣捏手、摳手造成的，並沒有像報導內容所說的，出現傷害自己的行為。

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