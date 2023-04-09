林心如露營「喝到斷片」放鳥鳳小岳 老公霍建華神救援
TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》今（9）日舉辦開播記者會，主持群林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖、謝欣穎和江宜蓉，嘉賓鳳小岳、章廣辰和劉敬都盛裝出席。身兼主持、製作人的林心如，自爆過程中曾經斷片，把和鳳小岳之間的約定，忘得一乾二凈。
記者侯家瑜/台北報導
林心如透露有次錄影時，因為太開心而喝酒喝到斷片，自己也笑了出來，「主辦一定要喝點酒，我們邊煮飯邊喝，整個過程很長，所以喝到有點開心，我本來計畫隔天要去送小孩，和鳳小岳約去他餐廳吃早餐，原本講得信誓旦旦，結果根本忘記，我沒有起床。」笑說鳳小岳有猜到她一定會斷片，但還好老公霍建華有赴約。
江宜蓉被眾人爆料酒量不好，只要喝幾口酒，臉就會漲紅，還會突然變得多話、熱情，一直去騷擾其他人，而身為老么的她也趁機反擊，爆料林心如喝醉後，有些反差，「她會一直記錯東西，把狗叫錯名字。」郭雪芙則說：「心如姐沒喝醉就會叫錯了。」楊謹華表示外出露營，都會自備單人床墊，塞進行李箱一同帶出門，坦言自己會認床，腰椎也較難適應其他床墊，是露營唯一的堅持。
日前網路上流傳出一段江蕙私下與王力宏、霍建華唱KTV的影片，霍建華的老婆林心如也在場，被問到是否為近期的事情，林心如則說這是私人聚會，不多談，僅以揮手、用笑容帶過。