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普發現金6千元　13歲以上青少年這3管道都可以領錢

▲全民共享普發現金6千元，財政部表示，13歲以上除可自行以自己帳戶登記入帳，也可用自己提款卡在ATM領錢，或是之後到郵局臨櫃領現。（圖／財政部提供）
▲全民共享普發現金6千元，財政部表示，13歲以上除可自行以自己帳戶登記入帳，也可用自己提款卡在ATM領錢，或是之後到郵局臨櫃領現。（圖／財政部提供）

記者顏真真／台北報導

全民共享普發現金6千元，明（10）日起開放到自動櫃員機（ATM）領現，領取期限至10月31日，財政部表示，13歲以上也可以自行以自己帳戶登記入帳，或以自己提款卡到ATM領現，或是之後到郵局臨櫃領現。

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財政部表示，普發現金提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，其中登記入帳已於3月22日開放登記，6000元也陸續入帳，明日起再開放ATM領現，領取期間至10月31日止，民眾可在規定期間至指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM機台領取。

至於指定金融機構（含郵局）包括台灣銀行、台灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、中華郵政共計15家，在這些金融機構貼有識別貼紙的ATM機台，共2萬6688家，都可領取普發現金6千元，民眾可視自己方便時間就近領取，若遇有排隊情事，可至鄰近ATM機台領取。

▲全民普發現金6千元，ATM這樣領現。（圖／財政部提供）
▲全民普發現金6千元，ATM這樣領現。（圖／財政部提供）
不過，近日有民眾對於未滿13歲兒童及少年、13歲以上少年的6000元如何領取仍感到困惑，財政部也特別說明，未滿7歲兒童應由父母或監護人代領、滿7歲至未滿13歲兒童及少年可選擇用自己帳戶領取或用父母或監護人帳戶代領。

至於13歲以上青少年領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果有金融機構帳戶及提款卡，可用自己的帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有自己的金融機構帳戶及提款卡，也可以等4月17日開放郵局領現，屆時可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

不過，財政部表示，採「登記入帳」免出門，24小時開放上網登記，省時省力且安全快速入帳，而且自4月11日起加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳，超過下午6時登記，將於隔天入帳，如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

此外，財政部也再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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