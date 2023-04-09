中共環台軍演　蔡英文：即時掌握請國人安心

共軍環台軍演　美國在台協會：有信心確保台海和平穩定

▲共軍連3天環台軍演，AIT：有信心確保台海和平穩定。 （圖／新頭殼）
▲共軍連3天環台軍演，AIT：有信心確保台海和平穩定。 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

總統蔡英文在結束訪美行後，中國隨即展開環台島戰備警巡及「聯合利劍」演習，美國在台協會（AIT）今(９)日表示，美方正在密切中國此次對台軍演，有充分的信心及足夠的資源及能力能確保台海地區的和平穩定。

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蔡英文日前剛結束訪美行程，在過境美國加州時會見聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和兩黨議員，引起中國不滿，稱蔡此行是「過境竄美」，並直指「民進黨當局推動台美勾連、『倚美謀獨』的又一挑釁行徑」，隨後立即宣布自昨（８）日起展開為期３日的環台軍演。

據《路透社》報導，美國在台協會一名發言人表示，美國「密切關注北京的行動」，並指出正如先前所說，這次過境符合美國長期以來的慣例和政策之舉，北京沒有理由將此理解為不符合的東舉動，或以此為藉口反應過度。美方與中方的溝通渠道保持暢通，並一貫敦促中方保持克制，不要改變現狀。

發言人強調，美國感到放心且有信心，對於在該地擁有足夠的資源和能力，來確保和平與穩定，並履行美國國家安全承諾。

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中國解放軍東部戰區昨（8）日在官方微博宣佈今起環台軍演三天。 圖：翻攝自中國解放軍東部戰區官方微博(資料照)
中國解放軍東部戰區昨（8）日在官方微博宣佈今起環台軍演三天。 圖：翻攝自中國解放軍東部戰區官方微博(資料照)

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