T1／確定進季後賽　獵鷹避免主力受傷剩下賽事將擴大輪換

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「我們要為了季後賽要做準備，此役本希望所有人都能上去適應比賽節奏，但第三節的亂流，有點打亂我們的輪替。本場我們外線27投5中，命中率非常不理想。接下來比賽都要保持專注，避免受傷是重點，但還是要全力求勝。」劉孟竹如此說道。
獵鷹這場比賽，讓替補後衛吳彥侖上了比較多的時間，他也繳出11分7籃板2助攻的表現。劉孟竹表示，今天讓谷毛唯嘉輪休，因此給了前者比較多時間，「彥崙在加入我們球隊後一直保持穩定，有越來越進入狀況。」
身為球隊的老將，陳靖寰表示要進入到季後賽了，所有人都要上緊發條，強調球隊今天有特別的設定想要去完成，但沒有很好的地執行出來，「此役第三節大當機，這樣的狀況不可以再發生，要盡快修正。」
陳靖寰也透露，球隊在剩下的比賽場上會去嘗試不同的陣容和打法，打出團隊籃球的內容。而去年在PLG新竹街口攻城獅打進總冠軍賽的洋將布拉則勉勵隊友，「季後賽只有主力球員打出來不夠，所以板凳球員也需要去加強，每個人都要嘗試扮演好自己的角色。」
本季T1的例行賽預計會在23日結束，當天由中信和太陽在新莊體育館進行最後一場賽事。據了解，附加賽預計會在26號-28號之間的其中兩天進行，之後29號進行季後賽。
去年因為疫情影響，因此季後賽的賽程有所縮短，總冠軍賽為3戰2勝；今年一切回歸正常，首輪回歸到5戰3勝，而總冠軍賽則回歸到7戰4勝。