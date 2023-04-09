共軍連3天環台軍演　學者：強度遜於去年8月圍台軍演

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揭仲說，由於國防部和中共媒體均未提到共軍軍機於夜間進入台灣周邊空域，因此共軍在8日白天所出動的軍機總架次數，已超越去年8月圍台軍演期間，於8月7日出動各型軍機66架次的單日最高紀錄；9日白天若無意外，應該也極有可能超越去年8月7日，使得共軍軍機連續二天都超越去年8月圍台軍演期間的單日最高紀錄。
揭仲進一步指出，共軍能在30小時內出動多達129架次各型軍機，並連續兩天派出大兵力空中機群，都已經創下自共機常態化進入西南空域以來的新紀錄；雖然共軍可能經過蠻長一段時間的準備，但還是可顯示出共軍在機隊妥善率、飛行員海上飛行能力，與在台灣海峽及西南空域的管制空中大兵力的能量方面，均有明顯的成長。至於海軍兵力部分，根據國防部的資訊，8日上午6時至9日上午6時為9艘次，9日上午6時至12時止也是維持9艘次。
揭仲表示，在去年8月圍台軍演期間，共軍在台海周邊的軍艦最少為10艘次，最多則有14艘次；因此在海軍兵力數量方面，共軍到目前為止還未超越去年8月的圍台軍演。但由於山東號航艦在東部戰區宣布行動展開前，就已穿越巴士海峽抵達台灣東面的西太平洋，引起周邊各國高度關注，連帶提升東部戰區此次行動在心理層面的威嚇程度；雖然山東號航艦編隊應該還是以執行正式擔任戰備前的遠航訓練演習為主，不受東部戰區的指揮管制。揭仲認為，儘管聲勢浩大，但截至9日中午為止，整體的強度和威脅性與去年8月圍台軍演相較，還是有相當的落差。
揭仲指出，首先共軍截至9日中午，仍未在台灣周邊劃設演習區，沒有複製去年8月共軍甫宣布軍演即公布台灣周邊演習區的先例，可能代表共軍此次並未打算進行彈道飛彈、遠程火箭或其他類型飛彈的實彈射擊；第二，未畫設演習區，也可能代表此次共軍海空兵力在台灣周邊的行動，是在不特定海空域的「接近巡弋」，而非如同去年8月，有模擬搶占或以火力控制特定戰術位置，威脅我海軍軍港的進出口航道或空軍戰機轉場的用意；第三，共軍此次「聯合利劍」演習，雖然在演習名稱上並非例行性演習而顯得具有針對性，但截至9日中午為止，演習內容似乎只是比較單一的「聯合火力打擊作戰」，而不像去年8月圍台軍演是按照武力犯台作戰的各種作戰形態，依作戰進程挑選部分內容進行演練。
不過，揭仲也提醒，雖然整體強度低於去年8月，但發生意外乃至擦槍走火的風險卻有過之而無不及。因為中共連續派遣大規模海空兵力接近台灣周邊，光是在8日白天，就有20餘架戰機在新竹外海、台灣海峽最窄處跨越中線，已使兩岸兵力短兵相接的頻率大幅增加；加上共軍第一線海空人員過往不時會出現非常危險的行為，使發生意外導致擦槍走火的風險也隨之大幅增加，格外令人擔心。