中國張家界4遊客集體跳崖！警方：服毒克數遠超致死量

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《香港01》報導中提到，該女遊客被緊急攔下後，現場工作人員曾嘗試搶救，但是從玻璃棧道坐纜車下山要37分鐘，再加上到醫院的路程，最後宣布搶救無效；警方透露，四名死者以群組方式溝通「自殺計畫」，其中一人的社群媒體上最後一則貼文，正是當天她手拿一個裝滿液體的水杯，並寫下「你好世界，再見」。
警方向家屬透露，死者的服毒量遠超致死水平，「3克就能危害生命的毒藥，他們用了50克」。《中國新聞週刊》7日報導指出，經瞭解，4人此前在工作和現實生活上並不存在交集，儘管調查仍在進行，但有分析仍指出，這起事件或與中國網路上的「約死群」有關，其中「先服藥，再自殺」就是一起典型的「網路約死」事件。
跳崖事件發生後，該玻璃棧道曾關閉數天。除了西線玻璃棧道，風景區還有東線玻璃棧道和盤龍崖玻璃棧道，現場已經設置「禁止跳躍」、「禁止攀爬」等警告標語和大約130公分的護欄，天門山景區負責人表示，未來將進一步加強安全巡視，在重點區域加派人手，加強對突發事件的應對能力。
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