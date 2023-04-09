LOL／PSG「3：0橫掃」FAK奪春季冠軍！PCS王者再挺進MSI
英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）今（9）日晚間展開，有別於本季季後賽曾出現連3場打滿BO5的情況，例行賽龍頭PSG今晚展現王者風範，以3:0的大比分橫掃香港隊伍FAK，挺進5月2日起在倫敦舉行的MSI季中邀請賽，本日3場比賽PSG分別僅花28分鐘、26分鐘、、28分鐘就擊敗FAK，可說是在BP環節就將實力發揮到極致，而PSG本屆MSI將從入圍賽開打，與各大賽區好手交鋒。
記者張志浩/綜合報導
回顧本場比賽，首戰PSG隊伍5人就展現出絕佳默契和競技狀態，在上路打出2個擊殺並利用線權優勢拿下小龍和預示者等物件後早早拉開經濟優勢，後續維持穩定營運以19比3的擊殺數差距擊潰對手。
而第BO5的2場可說是本場賽事最大的分水嶺，FAK選角階段拿下前一場發揮不錯的「茂凱+安妮」中野組合，想不到PSG早有準備，打野Junjia直接端出鏡爪反制，後續中路Ubo拿下加里歐組成Combo，進入遊戲後PSG雖然送了首殺，但後續營運、調動人員幾乎讓陣容已經劣勢的FAK毫無還手機會，一龍未掉的情況下率先聽牌。
在第三戰中，FAK雖然拿出夜曲、路娜組合，不過幾次針對下路的進攻都無法打出優勢，後手還不斷被PSG打野Junjia找到機會打出破口，中期甚至連續重擊偷到對方紅Buff、小龍和預示者，把FAK心態打到完全崩掉，最後拿下冠軍，不過FAK仍締造歷史最佳成績，期待夏季賽表現。
此外，本屆在倫敦銅箱館舉辦、被視為英雄聯盟世界賽前哨戰的MSI，入圍賽期間為5月2日至5月7日，分組賽則是5月9日至5月14日、5月16日至5月20日舉行，冠軍賽則在5月21日登場，PCS代表PSG將從入圍賽開始網上牌，才有機會進入小組賽與其他賽區的頂尖好手競技。