下班快抬頭！本週「2天象」錯過可惜 金星、水星一次看
春季除了天氣多變外，夜晚的星空也是精彩無比，尤其4月天象更是精彩連發，本週就有兩個值得觀賞的天象可讓民眾大飽眼福，台北市立天文館表示，明（11）日將出現「金星合昴宿星團」，晚上7點過後，金星亮度達-4.0等，週三（4/12）則是今年首次的「水星東大距」，屆時被陽光掩沒的水星，與太陽夾角達到最大，最適合觀賞。
記者張志浩/綜合報導
針對「金星合昴宿星團」，台北市立天文館指出，這是最亮的行星與最美的星團在夜空相遇的故事，當晚7點天色全黑後，位於西方天空最亮的星即為金星，亮度達-4.0等，昴宿星團在其右側不到2.5度，在金星的指引下非常容易辨識。
而昴宿星團又被稱為「七姊妹星團」，是位於金牛座的一個年輕疏散星團，由數百顆形成不到一億年的藍色明亮恆星組成，周圍散佈大量氣體與塵埃，肉眼即可看見，若以雙筒望遠鏡觀賞或透過天文攝影更是壯觀，堪稱全天最美星團，在當晚9點時西落前均可觀賞。
週三則是今年首次的「水星東大距」，在「大距」前後幾天，常被陽光掩沒的水星，與太陽夾角達到最大，因此最適合觀賞。水星在週三與太陽相距可達19.5度，黃昏天色漸暗後，即出現於西方低空，以肉眼或雙筒望遠鏡即可看見亮度0等的水星，若透過天文望遠鏡放大，還可看出其如弦月般的外觀。