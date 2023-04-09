熊熊點名「這星座」男生嫁不得 安心亞有感：被劈腿過
中天綜合台《同學來了》明（10）日晚9點播出「超級母湯的星座！嫁給『他』可能不會太幸福」，熊熊認為牡羊座的男生嫁不得，「大部分的牡羊座自信都很爆棚，像我問一個朋友怎麼一直沒交女友？他說這些喜歡我的我都看不上，或者女生拒絕他，他會說她只是害羞。」在場來賓一聽就笑說：「妳太明顯就是在針對陳大天了吧？一直把他以前的故事講出來。」而熊熊還點出牡羊座男生最大的缺點，就是3分鐘熱度，「一開始看到妳很喜歡，在一起一陣子就膩了想要換，我後來也發現身邊幾個和牡羊座交往的，最後都不太好。」安心亞也分享和牡羊座男生交往的經驗，「我之前劈腿的男友就是牡羊座，然後他會講大話，但所有事情都做不到。」
記者侯家瑜/綜合報導
日本運勢網站曾分析水瓶座男生不想婚的原因，是注重興趣大於伴侶，主持人安心亞覺得這分析很貼切，更點名水瓶座的阿Ken就是這樣，「你就是只愛自己的人，你就一個人到老吧！」阿Ken則反駁不先學會愛自己，怎麼懂得愛別人，但安心亞還是對水瓶座的男生有很多不滿，「水瓶座就是一張嘴，歪的都可以講成正的，自己做錯事，還可以講得像我做錯一樣，一天到晚說我，我明明沒做錯什麼，被講到我都覺得是我的錯。」安心亞罕見動怒，讓「當事人」阿Ken見狀不敢再多說一句話。
小鐘則說自己最怕牡羊座的女生，因為他曾在大庭廣眾下被牡羊座女友甩巴掌，身為牡羊座的艾融，分析原因覺得應該是不愛了，「因為我很愛的話，脾氣會收斂超多，不愛就會踩在他頭上，但我從來沒有打過男生巴掌。」小鐘聽完卻突然反問她是否有被男生打巴掌，「因為我覺得艾融看起來安安靜靜，但惹到她應該不得了。」艾融則無奈透露確實曾因吵架口出惡言，和天秤座男生有過激烈爭執。